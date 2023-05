Waldviertler Hoftheater: Saisonstart mit Verantwortung

Heute sei der Tag der Tage, meinte Uli Boettcher am 25. Mai im Hoftheater: „Der Sommer ist da, der Wolf ist weg und das Hoftheater öffnet seine Tore.“ Für den bayrischen Kabarettisten sei es eine Ehre, die Saison eröffnen zu dürfen, aber auch eine Bürde: „Ich weiß um die Verantwortung.“

Stammgast Boettcher enttäuschte seine zahlreichen Fans jedenfalls nicht. Einige sind gar aus St. Pölten angereist, und wurden prompt von Boettcher, der Interaktion mit dem Publikum zur hohen Kunst erklärt hat, angesprochen: „Onkel Fritz“ brachte dann auch selber einige Schmähs: „Da hab ich genau die richtigen rausgesucht.“ Boettchers Thema und auch Programm-Titel, die „Auszeit“, sei etwas, das im Waldviertel aufgrund der „Entschleunigung“ automatisch passiere.

Boettcher versuchte es per Survival-Trip in die Karpaten, nach-dem sie ihn aus dem Yoga-Retreat rausgeschmissen hatten. Also Männer, Werkzeug, und die Berg (zu sehen gibt es das Experiment auf Youtube). Ein zeitgemäßes Thema, Achtsamkeit wurde natürlich angesprochen, aber auch die Stressfaktoren der Luxusprobleme: „Mein Leben ist zu kompliziert“, so Boettcher. Er könne ja nicht mal mehr die Heizung – natürlich per App – bedienen.

Helmut Bohatsch in Pürbach. Foto: Johannes Bode

Ein Blick zurück in die österreichische Dichtung der 60er- bis 80er Jahre stand dagegen am 27. Mai am Programm. Der mitreißende Vortrag von Helmut Bohatsch, getragen von dem großartigen „Trio LSZ“ (Hannes Löschel, Paul Skrepek, Martin Zrost), machte die Vielfalt im Werk H.C. Artmanns erkennbar, sowohl inhaltlich als auch formal. Tendenziell wurde hier aber eher die dunkle Seite der Existenz erkundet: Nicht nur in Ausflügen nach Manhattan oder London, sondern auch im heimischen Wien trieben sich Gangster in den Schatten der Nacht oder in Kneipen herum. Mit der Sprache der „Proletariats“ wird gespielt. Und wenn es hier lustig wird, ist es schwarzer Humor, Ironie oder Absurdes: „Der Hut auf oder es knallt!“

