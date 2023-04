Waldviertler Hoftheater: Start in die 38. Saison ist verschoben

Der in der NÖN bereits angekündigte Saisonstart im Wald4tler Hoftheater muss verschoben werden: Statt mit „Der röhrende Hirsch“ startet das Hoftheater mit Comedy von Publikumsliebling Uli Boettcher in die 38. Spielsaison. „Krankheitsbedingt müssen wir die Premiere leider in den Herbst verlegen“, berichtet Intendant Moritz Hierländer.

So geht es in Pürbach statt Anfang Mai erst am 25. Mai los, wenn Boettcher zur „Auszeit“ ruft. Danach gibt es gleich zwei weitere Gastspiele zu erleben, und zwar „Den Hut auf, oder es knallt!“ (27. Mai), wo sich Helmut Bohatsch dem Dichter H.C. Artmann widmet, der heuer 100 Jahre alt werden würde. Auch „Ein echter Wiener geht nicht unter“ (2. Juni) wird ein „in memoriam“ – und zwar von Regisseur Kurt Ockermüller an den Schauspieler Karl Merkatz. Mit dem Bayern Sigi Zimmerschied gibt es im Frühjahr auch noch Kabarett.

Die erste Theaterproduktion in Kooperation mit dem Stadttheater Grein und dem Theaterfestival Steudltenn ist mit „Kleine Eheverbrechen“ ab 8. Juni zu sehen. In dem Stück von Éric-Emmanuel Schmitt verliert der Krimiautor Gilles durch einen Unfall sein Gedächtnis. Auch an die 15 Jahre Ehe mit Lisa kann er sich nicht mehr erinnern. Ist ihr zu vertrauen? „Eine Ehekrimi par excellence: schräg, rasant, mit geschliffenen Dialogen, pointensicher und bewährt französisch-lustig“, so Hierländer.

„Das Stück ist eine Spielwiese für Komödiantinnen und Komödianten vieler Generationen, ein großes Vergnügen für die Zuschauer.“ Moritz Hierländer über „Lumpazivagabundus“

„Tolle Produktionen im Sommer“ kündigt Intendant Hierländer für heuer an. Er meint damit „Lumpazivagabundus“, das meistgespielte Stück von Nestroy, ab 30. Juni und „Elvis“ ab 20. Juli. Nestroys Klassiker „Lumpazivagabundus“ wird von Viktoria Schubert inszeniert. Live-Musik, wie schon bei „Der Talisman“, wird auch bei diesem Nestroy-Stück eine große Rolle spielen, verspricht Hierländer, der auch selbst wieder als Live-Musiker dabei sein wird. „Das Stück ist eine Spielwiese für Komödiantinnen und Komödianten vieler Generationen, ein großes Vergnügen für die Zuschauer. Der Spruch ‚Die Welt steht auf kan Fall mehr lang‘ wird komischerweise immer aktueller“, freut sich Hierländer auf die Eigenproduktion.

Musikalisch geht es bei der Österreichischen Erstaufführung „Elvis - Ein Traum von Graceland“, ein Musiktheater in Koproduktion mit dem Theaterfestival Steudltenn, weiter. Die Autoren Hakon Hirzenberger und Rupert Henning werfen einen genauen Blick auf eine durchaus ambivalente Figur. Hierländer: „Sogar für hartgesottene Elvis-Fans wird hier etwas Neues dabei sein. Ich freue mich schon auf ein sehr zeitgenössisches Stück mit einer tollen Besetzung.“

Komödien & Gastspiele im Herbst

Ab Herbst zeigt das Hoftheater die französische Komödie „Dinner für Spinner“ von Francis Veber über eine Gruppe gut situierter Franzosen mit abseitigen Unterhaltungsvorlieben – eine turbulente Komödie mit schwarzem Humor.

Die Uraufführung von „Der röhrende Hirsch“, eine Komödie von Christoph Frühwirth, ist am 12. Oktober. In der „Wald4tler Offtheater“-Schiene wird der „Versuch, irgendetwas zu verstehen“, eine Stückentwicklung über komplexe Realitäten und einfache Theorien, zu sehen sein. Dazu kommt Kabarett, etwa von den „Staatskünstlern“, oder Musik von Erika Pluhar und Adi Hirschal.

Das gesamte Programm ist bereits auf www.hoftheater.at zu finden. Dort gibt es außerdem auch einen neuen, interaktiven 360-Grad-Rundgang durch das Theater.

