Was wurde aus dem Sporttalent Christian Freisleben?

Geboren in Melk und aufgewachsen in der Nähe von St. Pölten, kam Christian Freis leben im Volksschulalter ins Waldviertel und wuchs in Pürbach auf. Nach dem Bundesheer übersiedelte er nach Wien. 1978 begann er bei Bank Austria in Wien seine „Banker-Tätigkeit“ und war dort bis zu seiner Pensionierung tätig. Neben seiner beruflichen Laufbahn machte sich Freisleben auch als Sportsmann einen Namen.

Seine Laufbahn startete er beim Hoheneicher Nachwuchs und übersiedelte dann nach Kirchberg, ehe er nach Heidenreichstein ging, um dort über 20 Jahre als Spielmacher und Torschütze in Erscheinung zu treten. Nebenbei war er auch Mitbegründer eines Eishockey-Teams und spielte mit den „Woodquarter Icewarriors“ einige Jahre sehr erfolgreich in einer Waldviertel-Liga. Am Tennisplatz schlägt er noch heute bei diversen Senioren-Turnieren auf. Sonst geht es Freisleben ruhiger an. „Ich verbringe die Wochenenden im Waldviertel, wo ich mit meinen Freunden so manche Kartenpartie absolviere.“ Er hält sich auch mit Wanderungen und Radfahren fit: „Das Waldviertel ist dafür besonders geeignet.“

