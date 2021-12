Weihnachtsalbum: Hausmusik mit Tanne

„Hausmusik vom Feinsten“ nennt die „Wald4tler Hoftheater Kombo“ ihr Weihnachtsalbum „Advent, Advent“. Nicht nur weil es die „Haus- und Hofmusikanten“ des Hoftheaters eingespielt haben, sondern weil es auch direkt im Hoftheater aufgenommen wurde. Und die Hausmusik funktioniert – die Produktion klingt nicht aalglatt, sondern es könnte tatsächlich im Kreis der Familie am Heiligen Abend so musiziert werden.

Vorausgesetzt halt, man hat ein Harmonium oder einen Kontrabass zu Hause. Hoftheater-Intendant Moritz Hierländer, der an der akustischen Gitarre zu hören ist, holte sich für den Bass den Jazzer Karl Sayer dazu. Das Harmonium, eine Art Ziehharmonika bzw. eine sogenannte Orgel für den Heimgebrauch – kurz Heimorgel – spielt Dominik Herout, der auch immer wieder mal bei Sound- und Lichttechnik im Hoftheater mitarbeitet. Peter Cerny, den viele als Büro-Mitarbeiter kennen, leiht dem Projekt seine markante, raue Stimme. Der Gitarrist und Songwriter spielt auch in anderen Ensembles, etwa in „CeKo & Freunde“ oder bei „Rohrenreith 12“.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Man merkt die Freude am Spiel mit den musikalischen Vorlagen

Das Album ist stimmungsvoll, spart aber auch nicht mit Humor oder Experimentierfreude. Ein schwungvolles „Stille Nacht“ darf natürlich nicht fehlen, „Jodelt´s alle“ vermischt ein paar Lieder spielerisch, der „Tannentraum“ bekommt eine gewisse Dramatik – ebenso wie „King Glöcken“ als Reggae-Song. Und mit „Stil Still Stilll“ findet sich ein etwas weniger bekanntes, weihnachtliches Volkslied aus Salzburg auf dem Album.

Dazu kommen mit dem besinnlichen „´s Liacht is do“ und dem gesellschaftskritischen „Für uns zwa“ zwei Eigenkompositionen von Peter Cerny und Dominik Herout. Man könnte auch sagen: Das ist Weihnachtsmusik mit Charakter und einigen Überraschungen. Wer Weihnachten musikalisch weder ganz klassisch noch kitschig-poppig feiern will, ist mit diesem Album zwischen Tradition und Humor bestens bedient.

Bei der abgesagten Weihnachts-Show im Wald4tler Hof-theater hätte das Album am 10. und 11. Dezember live präsentiert werden sollen. Nun kann man die CD bis 23. Dezember von Montag bis Freitag (13 bis 16 Uhr) direkt im Wald4tler Hoftheater erwerben oder über office@hoftheater.at bestellen. Seit 13. Dezember ist es auch über iTunes, Amazon, Spotify etc. als Download verfügbar.

Theater geht online

Ab 20. Dezember (um 20.15 Uhr ist Online-Premiere) bis Ende Jänner ist die Hoftheater-Eigenproduktion „Der Blunzenkönig“ mit Erika Deutinger, Gerhard Ernst, Stefan Rager und Ildiko Babos online auf der Website des Hoftheaters zu sehen. Mit der Komödie um einen alternden Fleischermeister und seine Nachfolger startete man heuer etwas verspätet in die Spielsaison. Nun hat es aufgrund von Corona auch ein früheres Ende gegeben. Am 6. Mai 2022 will man mit der Komödie „Nein zum Geld“ in die 37. Spielsaison starten.