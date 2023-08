Hochwasser in Kärnten: Nachschub für Hilfseinsatz der Feuerwehr Weitra

Die Feuerwehr Weitra war infolge schwerer Unwetter und massiver Regenfälle in der Nacht auf 4. August am Freitag nach Kärnten berufen worden (NÖN.at hat berichtet). Der NÖ Landesfeuerwehrverband hatte nach einem Hilfsgesuch aus dem Süden fünf SPA 900-Großpumpen samt Zugfahrzeugen und Einsatzkräften auf die Reise geschickt, die Weitraer Floriani waren mit der stärksten Pumpe aus dem Gmünder Bezirk und Kommandant-Stellvertreter Markus Kreindl, Bernhard Prinz, Daniel Haubner, Gerhard Kugler, Jonas Haslinger sowie Marcel Kreindl ausgerückt. Sie hatten ihre Arbeit am Freitagabend aufgenommen.

Seither ist die Großpumpe ununterbrochen im Einsatz, berichtet Kommandant Harald Hofbauer, der am Sonntagnachmittag mit einer zweiten Delegation nach Kärnten ausrückte, um die erste Mannschaft abzulösen. Gepumpt wird im Schichtbetrieb rund um die Uhr, abwechselnd sind immer zwei Mann bei der Pumpe. Gearbeitet wird nicht direkt bei Wohngebäuden oder Kellern, sondern größtenteils am Rande von Siedlungen, erzählt Hofbauer. Warum? „Zum Schutz der Siedlungen, oder – wenn das Wasser schon im Keller steht – zumindest zur Erleichterung der Situation. Das Wasser drückt aus den Bergen und aus Quellen nach, wir arbeiten daran, es aus den Wiesen zu bekommen.“

Begleitet wird Kommandant Hofbauer von Dominik Mederitsch, Mario Neunteufel, Patrick Burger und Dominik Hofmann, bei der Ablöse der ersten Weitraer Mannschaft schaute in Klagenfurt auch der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser vorbei und dankte den Kameraden für ihren ehrenamtlichen Dienst in der Ferne. Waren die Weitraer mit den mitgebrachten Feldbetten zunächst in Völkermarkt stationiert, so wurde nach der Ablöse das Quartier in einem ehemaligen Gasthaus in der Ortschaft Rottenstein am Fuße einer Gebirgsgruppe im Bezirk Spittal an der Drau aufgeschlagen.

Wie lange dort zu pumpen sein wird, das war am Sonntagabend noch unklar.

Fotos aus dem Hochwassergebiet in Kärnten: