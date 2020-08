Querender Traktor gegen Pkw: Unfall auf der B41 .

Zu einer Fahrzeugbergung musste die Feuerwehr Eichberg am Samstagvormittag ausrücken: Ein Pkw und ein die B41 querender Traktor waren im Gemeindegebiet Großdietmanns kurz nach 9 Uhr zusammengestoßen, das Auto in der Folge in einer angrenzenden Wiese gelandet.