Während die Generalprobe des ASV Schrems in Stockerau eigentlich gar nicht mehr so daneben gehen kann, dass man nicht optimistisch in die Frühjahrssaison der 1. Landesliga gehen könnte, muss der SC Amaliendorf froh sein, dass in der 2. Landesliga West die Rückrunde erst in drei Wochen startet.

War die Doppler-Elf zum Vorbereitungsstart gegen (ersatzgeschwächte) Zwettler noch knapp am Sieg dran, so kam man am Freitag gar gegen (den aufstrebenden) Gebietsliga-Nachzügler Groß Gerungs unter die Räder. Das Problem dabei sind nicht die Ergebnisse, sondern die Leistungen. Die Defensive ist (auch aufgrund dauernder Ausfälle) noch weit entfernt davon, stabil zu sein. Dazu kommen individuelle Fehler und Fehlpass-Orgien. Im Mittelfeld fehlen Automatismen. Der Lichtblick ist wieder einmal Petr Bartejs, der wieder wie am Fließband trifft – wenngleich sein designierter Nachfolger Stepan Kacafirek wegen seiner Kur auch bisher kaum Gelegenheit hatte, sich zu beweisen.

Die längere Vorbereitungszeit muss Amaliendorf nutzen, um wieder die Spur zu finden, in der man vor Wochen schon war. Sonst kann man sich von der eigentlich guten Mannschaft am Ende auch nichts kaufen.