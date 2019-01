Das große Buchhandlungs-Sterben – ab Frühjahr gibt es wie berichtet nur noch drei derartige Einrichtungen im Bezirk – erfasst Stark-Buch im Zentrum Gmünds nicht. Im Gegenteil: Nach dem bisher erfolgreichsten Geschäftsjahr der „Buchhandlung des Jahres 2018“ ist ein dickes Programmpaket für das erste Halbjahr 2019 bereits geschnürt.

Das Highlight wird rund um den Welttag des Buches freilich der fünfte „Stark-Buch-Frühling“ sein. Für das Jubiläum zwischen 25. und 27. April im Palmenhaus Gmünd stehen mit Marc Elsberg und Claudia Stöckl zwei weithin bekannte Gäste bereits fest. Elsberg, dessen drei bisherige Bestseller millionenfach verkauft wurden, liest zum Auftakt am Donnerstag aus seinem Ende Februar in die Läden kommenden Thriller „Gier – Wie weit würdest du gehen“.

Der Wiener hat sich dank akribischer Vorbereitung auf seine Romane als Fachvortragender zu den behandelten Themen etabliert, der Gmünd-Abstecher ist daher alles andere als selbstverständlich. „Vom Verlag gab es zunächst eine Absage“, schmunzelt Chefin Birgit Stark. Via Facebook habe sie ihn dann dennoch von den Reizen des Buchfrühlings, der Buchhandlung und der Stadt am Weg zwischen Wien und Prag überzeugt, „er kommt uns sehr entgegen“.

Unzähligen Menschen kam der Stargast des Freitags bereits entgegen – Claudia Stöckl teilte in 21 Jahren „Frühstück bei mir“ auf Ö3 mit allen den Tisch, die Rang und Namen haben. In Gmünd wird sie nicht zum Frühstück, sondern nach dem Abendessen aus ihrem im Herbst erschienenen Buch „Interview mit dem Leben“ lesen.

Thomas Sautner stellt neuen Roman vor

Ein dritter Hauptgast soll am Samstag wie gewohnt auch ein politisches Schlaglicht in den Buchfrühling bringen, bei NÖN-Redaktionsschluss stand die fixe Zusage des Wunschkandidaten der Veranstalter aber noch aus.

Gestartet wird das Lesungsjahr bereits am 16. Jänner (19 Uhr) mit der in der Sowjetunion geborenen Ljuba Arnautovič. Sie wird in der Buchhandlung aus ihrem Romandebüt „Im Verborgenen“ lesen, das auf die Shortlist „Debütpreis“ des Österreichischen Buchpreises gelangte.

Weiter geht es am 16. Februar (10 Uhr) mit Conny Wolf, der Erfinderin der „Oups“-Figur, die mit „Stineliese“ eine neue Comic-Heldin schuf, ehe der Gmünder Thomas Sautner am 1. März – am Tag nach der Erstvorstellung in Wien – seinen am 27. Februar erscheinenden Roman „Großmutters Haus“ präsentiert (19 Uhr, Palmenhaus).

Auch für den Café-Bereich in der Buchhandlung, jetzt mit neuer Kaffeemaschine und neuen Kaffeespezialitäten, sind Veranstaltungen geplant. Wen es dennoch nicht ins Geschäft zieht, für den soll der Online-Shop in den nächsten Wochen runderneuert werden.