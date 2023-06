Im Hof von Schloss Weitra: Gedenken an Musik-Superstars .

Songs der musikalischen Superstars der 1960er bis 1990er Jahre waren am 3. Juni beim Konzert „R.ock I.n P.eace“ im Schloss Weitra zu hören - Erinnerungen an Michael Jackson, David Bowie, Prince, Amy Winehouse, Whitney Houston, Tina Turner, Freddie Mercury George Michael, Falco und viele mehr.