Nach einem Elf-Stunden-Tag sei er am 9. Juli dieses Jahres mit zwei Arbeitskollegen im Pritschenwagen von der Baustelle in Raasdorf zum Lager gefahren. Dass er das Rotlicht der Verkehrssignalanlage des unbeschrankten Bahnüberganges sowie den herannahenden Personenzug übersehen habe, gesteht der 28-jährige Unglückslenker aus dem Bezirk Gmünd vor Gericht ein. Nähere Details zum Unglückshergang kann er nicht nennen. Er sei erst im Spital wieder zu sich gekommen und könne sich an das Geschehen nicht erinnern. Dort habe er erfahren, dass die Kollision mit dem Zug die Arbeitskollegen (26- und 37-jährige Familienväter) das Leben gekostet hat.

„Es tut mir so leid“, bricht es aus dem Beschuldigten unter Tränen heraus und er entschuldigt sich bei den Hinterbliebenen. Er laboriere noch an den erlittenen Verletzungen (mehrfacher Beckenbruch und Gehirnerschütterung), aber werde alles versuchen, für die Trauerschmerzensgeldbeträge und Versicherungsforderungen am Zivilrechtsweg aufzukommen. Der bislang unbescholtene und reumütige Unglückslenker wird wegen fahrlässiger Tötung zu neun Monaten bedingt verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.