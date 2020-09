Christoph Strasser hat sich mit Sieg beim Race Around Niederösterreich (RAN) den Rad-Staatsmeistertitel im Ultra Solo gesichert. Der Steirer gewann die 600 km lange Bundesland-Umrundung samt 6.000 Höhenmetern in 17:30 Stunden klar vor Philipp Kaider und dem Deutschen Robert Müller.

Wir berichteten:

"Wenn alles aufgeht, will ich morgen zu Mittag wieder hier sein", schmunzelte Christoph Strasser Sekunden vor dem Start beim Race Around Niederösterreich am Weitraer Rathausplatz ins Mikrofon. Der große Favorit auf den Sieg der zweiten RAN-Auflage und den dabei ausgefahrenen Ultrarad-Staatsmeistertitel war am Freitagabend der letzte der Einzelpiloten, die ab 16 Uhr ins Rennen geschickt wurden. Am späteren Abend folgten dann die Teams - mit Ausnahme der Craetegutt-Seniors, die das Rennen eröffnen durften.

Von Weitra aus ging's erst einmal in den Norden Richtung Litschau, dann ging's entlang der Grenze zu Tschechien nach Osten und über Raabs ins Weinviertel. Über Retz und Laa führt die Strecke ins Marchfeld, danach über die Donau und entlang des Leithagebirges zum Semmering. Jetzt wird es bergig. Höchster Punkt ist bei Wastl am Wald (1.100m). Dann geht‘s über Scheibbs und Wieselburg zur Donau, bei Bärnkopf wieder ins Waldviertel und über Groß Gerungs nach Weitra.

Zweikampf Strasser-Müller erwartet

Mit der Zielankunft der ersten Athleten rechnen die Veranstalter am Samstag ab 12 Uhr. Ob es wirklich Strasser ist, der sich dort sein schon bereitgestelltes Wiener Schnitzel als Sieger gönnen kann, wird sich zeigen. Er ist erster Favorit, der Deutsche Robert Müller rückte dem Steirer schon beim Race Around Austria nahe, will Strasser "zumindest "ärgern", wie er vor dem Start sagte.

Eigene Zuschauerräume gibt es diesmal beim RAN wegen Covid-19 indes keine. Über die rundum der Startbühne vorhandenen Gastronomiebetriebe war beim Start dennoch viel los, herrschte keine Geisterspiel-Stimmung.