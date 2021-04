Radl-Check in Unserfrau erst am 22. Mai .

Die Gemeinde Unserfrau-Altweitra wollte mit Unterstützung der NÖ Regional GmbH am 24. April einen Radlreparaturtag am Dorfplatz in Unserfrau anbieten. Coronabedingt gibt es dafür jetzt einen neuen Termin. Die Fahrräder werden am 22. Mai zwischen 9 und 11.30 Uhr am Dorfplatz von Thomas Schindler gecheckt.