Besteht Vision zum Campus Heidenreichstein noch?

Die Diskussion zur Zukunft der Margithalle in Heidenreichstein hat zuletzt auch wieder ein anderes Projekt in der Burgstadt in Erinnerung gerufen: den Campus Heidenreichstein. Vor rund zehn Jahren hat sich eine Arbeitsgruppe um Martin Hetzendorfer damit befasst, wie unter anderem Volksschule, Kindergarten, Musikschule, Bibliothek und Veranstaltungszentrum mit der Mittelschule kombiniert werden könnten.

Im Raum stand damals ein Abriss zweier Nebenäste des Mittelschul-Gebäudes, um so Platz für entsprechende Neubauten zu schaffen. Bislang wurden allerdings nur Mittelschule und Kindergarten saniert – die Übersiedelung der Volksschule blieb eine vage Vision. Nach der Gemeinderatswahl 2020 hatte Bürgermeister Gerhard Kirchmaier noch betont, dass das Wachsen des Campus voranschreiten soll, als Zeithorizont das Jahr 2023 genannt. Seitdem war es ruhig um das Thema. Es seien vor allem finanzielle Gründe gewesen, die Neubauten für Volksschule und Veranstaltungszentrum im Wege gestanden seien, sagt Kirchmaier nun: „Damals wurde vorgegeben, dass man es erst 2024 angreifen könnte.“

Die Campus-Vision sei noch nicht ganz gestorben, wenngleich die Preisentwicklungen die Ausgangslage nicht einfacher gemacht haben. Kirchmaier: „Es wird sicher noch viel darüber diskutiert werden.“ Würde sich die Stadt für den Anbau etwa einer Volksschule und eines Veranstaltungszentrums bei der Mittelschule entscheiden, sei allerdings noch zu klären, was mit dem bestehenden Volksschul-Gebäude und der Margithalle passiert, gibt er zu bedenken. Dennoch: Rund um die Zukunft der Margithalle werde auch die Campus-Option bedacht.

