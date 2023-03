Einbrüche: Motorsense, Elektrosäge, E-Scooter & Motorsägen sind weg

In der Nacht auf 30. März wurde in Dietmanns in einen Schuppen und eine daneben gelegene Garage eingebrochen. Bislang Unbekannte erbeuteten dabei laut Polizei zwei Motorsägen, eine Motorsense und eine Elektrosäge. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Bis dato ungeklärt ist auch die Frage, wer im Zeitraum von 27. März (11 Uhr) bis 29. März (17 Uhr) ein Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus in Gmünd aufgebrochen hat. Jetzt fehlt hier jedenfalls ein E-Scooter, der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 300 Euro.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.