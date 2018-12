Wegen der Misshandlung ihrer Kühe mussten sich am 30. November zwei Landwirte aus dem Raum Gmünd am Landesgericht Krems verantworten. Für Vater und Sohn setzte es jeweils acht Monate, bedingt auf drei Jahre.

Laut Landesgericht-Vizepräsident Ferdinand Schuster haben die Angeklagten das Urteil sofort angenommen. Das Urteil ist, wie Staatsanwalt Franz Hütter auf NÖN-Anfrage erklärte, mittlerweile rechtskräftig.

„Wir verzeichneten heuer mehrere Anzeigen wegen Tierquälerei – betroffen waren auch Haustiere.“ Stefan Grusch

Die Vergehen, die den Landwirten vorgeworfen worden sind, sind extrem. Von „roher Misslandung“ ist in der Anklageschrift die Rede. Im Stall der rund 45 Kühe herrschten demnach katastrophale Zustände, es gab weder Einstreu, alles war voller Kot und durchnässt. Es habe an Futter und Wasser gemangelt, da die Tränken zugefroren gewesen seien. Die im Stall angebundenen Kühe und auch jene, die freilaufen konnten, waren krank und voller Parasiten. Eine trächtige Kuh, die mindesten zehn Tage festgelegen sei, musste tierärztlich euthanasiert werden. Eine weitere trächtige Kuh starb infolge ihres schlechten Zustandes etwas später. Am Hof der Angeklagten gibt es nun keine Kühe mehr.

„Wir verzeichneten heuer bereits mehrere Anzeigen wegen Tierquälerei – nicht nur bei viehhaltenden Betrieben. Es waren auch Haustiere betroffen“, sagt Bezirkshauptmann Stefan Grusch. Ob die Kühe von den mittlerweile verurteilten Landwirten selbst weggebracht oder von der Behörde abgenommen worden sind, kann Grusch wegen der Amtsverschwiegenheit nicht sagen.