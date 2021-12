Abschied von Bankfilialen im Bezirk Gmünd: „Es wird uns was fehlen“

Einschneidender Schritt in der Geschichte der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel: Wie im November in der NÖN angekündigt, wurden sieben der 18 Standorte aufgelassen und drei zu Beratungs-Bankstellen mit Selbstbedienungs-Foyers ohne Schalter umgebaut. Das freigewordene Personal wurde in die verbliebenen Bankstellen integriert.

Als vollwertige Standorte betreibt die RBOW seit der Vorwoche nur noch Schrems (Zentrale), Gmünd-Stadt und -Neustadt, Heidenreichstein, Weitra, Litschau, Kirchberg und bis Ende März Amaliendorf, Beratungs-Standorte mit Selbstbedienungs-Foyers blieben in Bad Großpertholz, Brand, Großschönau. Aufgelassen wurden die Filialen in Eggern, Eisgarn, Reingers, Großdietmanns, Hoheneich, St. Martin und Waldenstein. In Hoheneich statteten Bürgermeister Christian Grümeyer und Vize Manfred Zeilinger der Filiale am letzten Tag noch einen Abschiedsbesuch ab, dankten Filialleiter Markus Winischhofer und Mitarbeiterin Manuela Müllner für deren Engagement.

Mit der „scheinbar aus wirtschaftlichen Gründen“ nötig gewordenen Schließung gehe ein Stück der Geschichte Hoheneichs und wertvolle Infrastruktur verloren, bedauert Grümeyer: „Es wird uns etwas fehlen.“ Die Bank sei Beraterin in Geldfragen, aber auch ein Ort der Kommunikation gewesen. Den Wegfall von Bargeldabhebungen möchte Grümeyer mit einer Alternativlösung kompensieren.

Zwei der acht ausgemusterten Bankstellen waren angemietet, der Rest ist im RBOW-Eigentum. Die Erstellung von Schätzgutachten für etwaige Verkäufe läuft, sagt Geschäftsleiter Dietmar Stütz. Das Interesse sei durch Gemeinden, Vereine und Private durchaus vorhanden. Drei Gebäude seien bereits hinsichtlich Verwendung als Nahversorger begutachtet worden. Das Problem: Die Fläche sei dafür teils zu gering.