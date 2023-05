Maibaum im Lainsitztal steht jetzt Kopf

Sie half angesichts des gefallenen Maibaums am 1. Mai nochmals zusammen - auf kreative Weise: Die Dorfgemeinschaft brachte die Spitze am umgeschnittenen Ende an, stellte den Baum auf den Kopf und setze ihn wieder ein.

