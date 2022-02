: AK-Preissl und WK-Schreiber: Aufatmen mit Fragezeichen in Gmünd

So sehr die Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz und die 2G-Regel in vielen Bereichen Betriebe gefordert hat, so groß dürfte nun die Erleichterung über die Lockerungen sein – auf Seiten der Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Sehr zu begrüßen seien aus Arbeitnehmersicht vor allem die Lockerungen in Handel und Gastronomie, sagt Gmünds Arbeiterkammer-Bezirkschef Michael Preissl: „Da übertrug die Behörde an Beschäftigte Kontrollaufgaben und Verantwortung, die für ihren Job überhaupt nicht vorgesehen sind.“ Das habe freilich auch frustrierte Mitarbeitende aus diesen Branchen gezogen. In sicherheitstechnische Fragen mische er sich nicht ein, sagt er zur Debatte an sich: „Da geht es einzig um Fakten, nicht um Meinungen oder ein Bauchgefühl. Also müssen das einfach Fachleute entscheiden – etwa anhand der Entwicklungen in Spitälern.“

Rechtlich gebe es noch einige Ungewissheiten: „Die Ankündigungen sind gut. Besser wäre aber, wenn sie auch rasch mit entsprechenden Verordnungen unterlegt wären.“ Beschäftigte bräuchten Rechtssicherheit für Fragen, wo konkret künftig welche Maßnahmen gelten: „Ich hatte am Freitag zwei Stunden Telefondienst und nur Leute am Rohr, die verunsichert waren.“

Auf Unternehmerseite atmet man vorerst auf: Vor allem in Handel und Gastronomie sei die Erleichterung spürbar, sagt Wirtschaftskammer-Bezirksobfrau und Wirtesprecherin Doris Schreiber. Die Umstellung der 2G- auf die 3G-Regel habe man in der Gastronomie gleich am Wochenende gespürt. Der Zeitpunkt für die Lockerungen war doch überraschend: „Ich denke und hoffe, die Regierung hat sich das gut überlegt. Das ständige Auf- und Zusperren kann jedenfalls nicht weitergehen.“

Die Gastronomie habe in den vergangenen zwei Jahren viel Flexibilität gezeigt, meint Schreiber: „Wir haben in der Branche bewiesen, dass wir alle Vorgaben auch tatsächlich umsetzen konnten.“

