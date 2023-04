Lachsfarm für Gmünd? Pläne scheiden die Geister

Baustart für eine mehr als zwei Hektar große Betriebsanlage mit Indoor-Becken soll hinter dem Zivilschutzzentrum am Rande des Access-Industrial-Parks im Jahr 2024 sein, 2025 sollen erste „Waldlachse“ hier schlüpfen, ab 2026 etwa 3.000 Tonnen Frischfisch im Jahr „geerntet“ und vor Ort für Gastro, Supermärkte und Großabnehmer in Österreich filetiert werden. Ein Drittel des bundesweiten Lachs-Importes soll dadurch ersetzt werden können. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner spricht laut Aussendung von einem „Leuchtturmprojekt, das aus der Region weit über die Landesgrenzen hinwegstrahlen wird“.

Bürgermeisterin: „Was ist richtig und was falsch?“

Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP), die Gmünd als künftige „Fischhauptstadt Österreichs“ bezeichnet hatte, fühlt sich angesichts der Diskussionen gewissermaßen „vor den Karren gespannt“ – ein Grundsatzbeschluss im Gemeinderat hatte die Basis für das Projekt geschaffen. Er sei in der Erwartung eines „guten Projektes mit einem guten Produkt“ aber einstimmig gefallen, sagt sie.

Ja, es handle sich um Massentierhaltung, räumt Rosenmayer ein. Lachs werde aber jetzt schon in großer Menge konsumiert: „Was ist dabei richtig und was falsch? Ein Herkarren aus der Ferne?“ Eine Lachsfarm in Gmünd sei ein Schritt gegen die Überbelastung der Meere und Transporte quer durch den Kontinent, für Ernährungssicherheit und frischen Fisch aus der Region – und verspreche hundert Jobs.

Tierwohl ist Thema. Das Tierwohl sei auch ihr sehr wichtig, betont Rosenmayer: „Wir haben die Zusage für einen transparenten Umgang mit den Tieren.“ Dass sich nach der Projektpräsentation bereits der „Verein gegen Tierfabriken“ (VGT) eingeschaltet hatte, sieht die Bürgermeisterin nicht negativ. Im Gegenteil, es sei wichtig, dass Menschen ein Auge auf die Sache werfen und auf das Tierwohl drängen.

Der VGT hatte das Fehlen des Tierschutzes in den Projekt-Informationen bemängelt. Lachse ziehen, so Erich Schacherl für den VGT via Aussendung, „Hunderte von Kilometern die Flüsse hinauf, um dort abzulaichen, wo sie geboren wurden. Das geht in einem Becken in einer Halle nicht. Verhaltensstörungen und nicht art-, tier- und tierschutzgerechte Lebensbedingungen sind gewissermaßen vorprogrammiert.“ Die Tierhaltungsverordnung regle nicht, wie Lachse tierschutzgerecht zu halten sind – anders als bei Karpfen und Forellen-Teichwirtschaften. Schacherl sieht der Willkür daher Tür und Tor geöffnet: „Die Zucht von Lachsen ist derzeit gewissermaßen ein gesetzesfreies Thema.“ Der Betreiber kommentierte die Meldung des VGT auf NÖN-Nachfrage nicht.

NÖN-Leser weist auf extreme Dimension hin – und auf Wasserverbrauch

Ein NÖN-Leser aus Kottinghörmanns verweist auf die extreme Dimension des Projektes, das mit 3.000 Tonnen Fisch die aktuelle Gesamtproduktion in europäischen Kreislaufanlagen für Lachse übertreffe. Bundesweit werden ihm zufolge aktuell insgesamt nicht einmal 5.000 Tonnen Speisefisch pro Jahr erzeugt. Zugleich sorgt er sich um das Grundwasser. Der Frischwasserbedarf liege bei Kreislaufanlagen dank wassersparender Technologie bei 10 bis 15 Prozent und könne auf unter fünf Prozent gesenkt werden, bei einer derartigen Anlage sei das trotzdem eine enorme Menge. – Wasser, das der Stadt und Nachbargemeinden eines Tages fehlen könnte. Er verweist auch darauf, dass das Land NÖ das Lainsitzgebiet bei Gmünd als einziges „bedeutendes Grundwassergebiet“ außerhalb des Horner Beckens im gesamten Waldviertel führt.

„Stimmt“, sagt dazu Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP). Aber: „Selbstverständlich haben wir genug Wasser!“

Martin Preis: „Sitzen auf einer Art großer Badewanne.“

Vereinbart sei mit der Burgenlachs GmbH eine Abnahme von maximal etwa 500 Kubikmeter Trinkwasser pro Tag, betont Preis. Das entspreche nur einem Prozent der Wassermenge in der geplanten Mega-Halle und stelle „kein Problem für die Trinkwasserversorgung der Stadt und der Umgebung“ dar. Gmünd sitzt an der Mündung von Lainsitz und Braunau demnach dank des Granits auf einer „Art großer Badewanne“, aus der das Wasser nur in eine Richtung abfließen könne – nämlich ab einer gewissen Höhe nach oben.

Daher werden jetzt schon Umlandgemeinden und EVN-Wasser GmbH beliefert, Gespräche über die Mitversorgung der tschechischen Schwesterstadt České Velenice mit gut 4.000 Einwohnern laufen. Mit Sole-Felsen-Bad und Agrana werden weitere Großabnehmer versorgt, sagt Martin Preis. Pumpversuche hätten die Robustheit der „Badewanne“ unter Beweis gestellt: Zuletzt sei zwei Wochen lang die maximal erlaubte Wassermenge abgepumpt worden, „der Wasserstand im Brunnen ging unwesentlich zurück. Im Prinzip ist er sogar im Sommer voll“.

