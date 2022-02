Unglück nach Sturm: Mann nach Sturz in Lainsitzfluss verstorben

Die Feuerwehren St. Martin, Großpertholz und Weitra wurden gegen 16.20 Uhr wegen einer „Person in Notlage“ nach Roßbruck in die Marktgemeinde St. Martin alarmiert. Ein Mann wollte vermutlich den Gelben Sack, den der Sturm am Vortrag vom Haus in Richtung Lainsitz geweht hatte, holen. Dabei dürfte er in die Lainsitz gefallen sein. Ein Anrainer und zwei Radfahrerinnen entdeckten den Mann laut Einsatzleitung im Fluss. Sie zogen ihn ans Ufer und begannen sofort mit der Reanimation. Diese setzten die eingetroffenen Floriani bis zum Eintreffen des Rettungsteams fort. Leider waren all diese Bemühungen vergebens. Es konnte nur mehr der Tod des Mannes festgestellt werden.

Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden