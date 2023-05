Bad Großpertholz: Trotz Investitionen Schulden abgebaut

Der Schuldenstand beläuft sich jetzt auf 2,7 Millionen Euro, ein Jahr davor waren es noch drei Millionen Euro gewesen.

Auch im kommenden Jahr wird kräftig investiert. Demnächst wird der Hauptweg im Pertholzer Friedhof saniert, genauso wie die Straße in Stadelberg. „Dafür bekommen wir eine Förderung über 100.000 Euro“, sagt Grill. Für eine Kindergartengruppe werden neue Möbel angeschafft, den Auftrag über 23.000 Euro erhielt die Kreativ-Tischlerei Artner. Organisatoren von Veranstaltungen brauchen jetzt keine Lustbarkeitsabgabe mehr abführen: „Die Aufhebung dieser Abgabe wurde 2010 vom Land beschlossen, jetzt gibt es auch bei uns diesen Beschluss.“

Die Gemeinde mietete zugleich ein Grundstück vom Waldgut Pfleiderer in Karlstift an, hier wird eine Sandstreubox für den Winterdienst errichtet. „Die Sandstreubox aus Beton wird um die 45 Quadratmeter groß sein. Hier wird der Sand für die Gemeindestraßen in Reichenau, Stadlberg und Karlstift gelagert“, erklärt Bürgermeister Grill. Den Auftrag erhielt „bauart work leutgeb“ aus Mühlbach. Die Kosten liegen bei etwas mehr als 53.000 Euro.

