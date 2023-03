Cyber-Betrug: Schremser Betrieb zahlte Gehälter an Fake-Mitarbeiter

Der derartige Vorfall ereignete sich, wie erst jetzt bekannt wurde, schon am 7. Februar, der zweite zehn Tage später. Ein bislang noch Unbekannter gab sich dabei laut Polizei mit einem Mail an die Personalverrechnung des großen Industriebetriebes als Führungsmitarbeiter aus und gab vor, das Gehalt künftig an seine neue Bankverbindung zu überweisen. 3.277,90 landeten dann tatsächlich am angegebenen Konto.

Beim zweiten Vorfall gab sich der – nach Ansicht der Ermittler –vermutlich selbe Täter mit einer neuerlichen Mail als „Günter I., Senior Vice President“ aus, der nun eine neue Bankverbindung habe. 7.223,13 Euro wurden überwiesen.

In beiden Fällen konnte die Zahlung seitens der Firma nach Bekanntwerden der Täuschung wieder rückgängig gemacht werden – sie wurde um kein Geld ärmer, dafür um eine Erfahrung reicher.

