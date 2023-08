Dreamival - Schuberts Traum im Rathaussaal Weitra

Die beiden Künstler gaben einen Einblick in das Leben und Schaffen des genialen Komponisten. Im ausverkauften Rathaussaal in Weitra brachte Florian Krumpöck mit dem Impromptus D 935, op. 142, vier lyrische Stücke zu Gehör, die Schubert im Dezember 1827 - ein Jahr vor seinem Tod - geschrieben hat. Brillant spannte Krumpöck den Bogen über die sehr unterschiedlichen Charaktere der vier Stücke.

Mit Franz Schuberts c-Moll-Sonate D 958 endete der berauschende Abend. Sie gilt, gemeinsam mit den späteren Sonaten D 959 und D 960, als sein musikalisches Vermächtnis auf dem Gebiet der Klaviersonate.

Erwin Steinhauer las aus Texten und Briefen von Franz Schubert, die die Zerrissenheit und den ewigen Selbstzweifel des großen Künstlers widerspiegeln. Es ist kaum zu glauben, dass er erst im März 1828 (sieben Monate vor seinem Tod) sein erstes öffentliches Konzert gab.

Johannes Wohlgenannt präsentierte am 14. August in seinem Soloprogramm „Himmelwärts“ neue Lieder und neue Klaviermusik. „Himmelwärts, so klingt das Wort. Himmelwärts, dort ist sein Ort.“ Diese Textzeile ist namensgebend für das Konzert. Ein Liebeslied an die letzte Linde begeisterte das Publikum ebenso wie das Lied Frieden, in dem er den Frieden mit sich selbst thematisiert.

Den Abschluss des Dreamivals bildet ein Abend mit Christine Lavant und John Lennon am 19. August im Schlosstheater Weitra. Karten gibt es unter karten@recreate.at.