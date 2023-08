Ein Abend mit Christine Lavant und John Lennon in Weitra

Erika Pluhar las aus Briefen, in denen Christine Lavant über ihre zunehmende Furcht vor der Kunst schrieb. Pluhar dazu: „Christine Lavant hatte ein bedrückendes, trauriges Leben, war aber kein trauriger Mensch.“ „Ich kann nur stricken und schreiben, sonst nichts. Warum soll ich leben?“, fragte sich die Dichterin.

Ramona Kasheer beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit der Lyrik der Kärntnerin und hat im Frühjahr das vierte Lavant-Album „Heimgehen“ veröffentlicht. Gekonnt spannte sie den Bogen von Christine Lavant zu John Lennon und hob die Gegensätze (Leben im Verborgenen/Leben in der Öffentlichkeit) als auch Gemeinsamkeiten (Zuflucht im Schreiben/ Zuflucht in der Musik) hervor.

Mit der John Lennon Tribute Band unter der Leitung von Robin Gillard und Across the Universe tauchte man in das Schaffen des genialen Musikers ein. Die Protagonisten an diesem Abend - John Gillard, Alex Gantz, Christof Moser, Lina, Emily Smejkal, Erika Pluhar, Otto Lechner und Ramona Kasheer - brachten unvergessliche Lieder von „Strawberry Fields“ über „Jealous Guy“ bis „Lucy in the Sky“ sowie „There is a place“ vom ersten Soloalbum Lennons zu Gehör.