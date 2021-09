Recreate: "Reise durch Europa" auf Mai verschoben .

Eigentlich haben sich Erwin Pröll, Emil Brix und Mercedes Echerer zu Vorträgen angesagt, dazu hätte es Musik geben sollen: Im Zuge der Veranstaltungsreihe "Recreate" rund um Johannes Wohlgenannt Zincke standen an diesem Wochenende drei Events im Schlosstheater Weitra an. Daraus wird nichts, die Termine wurden auf Mai verschoben. Der Organisator erklärt, was der Grund dafür ist.