Wenn es um das Thema Sterben und Begräbnis geht, ist die Kostenfrage meist tabu. Doch die Gebühren für Beisetzung, Grabverlängerung und Leichenhalle unterscheiden sich in den Gemeinden Niederösterreichs teils deutlich.

Die Rechercheplattform „Addendum“ hat alle Verwalter von Friedhöfen in Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland und der Steiermark sowie Wien kontaktiert und die Kosten für die Grabverlängerung und die Beisetzung auf rund 1.400 Friedhöfen erhoben.

"Dann zahlt man eben mehr für den Bestatter"

Durchschnittlich kostet die Beisetzung im Erdgrab in Niederösterreich 400 Euro. Die Gemeinde Großschönau liegt hier mit 750 Euro deutlich darüber. „Bei uns werden Grabaushub, Verfüllen und das Versenken des Sarges von zwei Gemeindemitarbeitern durchgeführt.

Daher müssen wir hier mehr verlangen als Gemeinden, wo ein Bestattungsunternehmen diese Arbeiten erledigt. Dann zahlt man eben mehr für den Bestatter“, erklärt Bürgermeister Martin Bruckner. Er gibt auch zu bedenken, dass die Beisetzungsgebühren der Gemeinde einen vergleichsweise geringen Anteil an den Begräbniskosten hat. Man müsse im Bereich der Friedhofsgebühren kostendeckend arbeiten, das Land NÖ achte bei Gebarungsprüfungen darauf.

Eine Urne ist nicht immer billiger

In Bad Großpertholz ist die Beisetzung im Erdgrab ebenfalls recht teuer mit 650 Euro, Heidenreichstein liegt mit 525 Euro auch noch über dem Medianwert. Zu Vergleich: in Stetten (Bezirk Korneuburg) zahlt man 1.392 Euro.

Am teuersten ist die Beisetzung in einer Gruft. Im Schnitt 600 Euro sind dafür fällig. Gmünd ist hier mit 760 Euro am teuersten, verglichen mit Gemeinden im Zentralraum Niederösterreichs bzw. im Bezirk Neunkirchen (1.885,80 Euro in Feistritz am Wechsel) immer noch billig.

Am günstigsten im Bezirk ist die Bestattung im Erdgrab in der Gemeinde Reingers mit 150 Euro, auch Eggern und Litschau sind mit 200 bzw. 240 Euro vergleichsweise günstig. Hirschbach führt die Liste bei der günstigsten Gruft-Beisetzung mit 250 Euro an, gefolgt von Reingers und Großdietmanns.

Mit den Beisetzungskosten allein ist es jedoch noch nicht getan. Alle zehn Jahre wird eine Gebühr für die Grabverlängerung fällig, und auch hier sind die Unterschiede groß.

Für ein Doppelgrab liegt der NÖ-Medianwert bei 275 Euro. Schrems und Großschönau liegen hier noch leicht über dem Median. Einfache Erdgräber sind günstiger, hier liegt der Median-Wert bei 150 Euro. Großschönau ist im Bezirk Gmünd mit 240 Euro am teuersten, Heidenreichstein liegt mit 160 Euro nur knapp über dem Median. Verglichen mit Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) als Spitzenreiter mit 1.000 Euro immer noch günstig.

Für die Gruft-Verlängerung muss man in Niederösterreich im Median 457,50 Euro zahlen. Großschönau liegt hier mit 1.650 Euro deutlich drüber, Schrems und Gmünd sind auchg über dem Median.

Am billigsten ist die Verlängerung von Gräbern im Bezirk in Reingers: 52 Euro für ein Doppelgrab, 26 Euro für ein einfaches Erdgrab und 66,66 Euro für eine Gruft sind waldviertelweit am günstigsten.

Wie das geht?

„Wir haben die Kosten, die uns für ein Grab entstehen, durch die Beisetzungsgebühr abgedeckt. Deshalb können wir für die Verlängerung sehr moderate Gebühren verlangen“, erklärt Bürgermeister Andreas Kozar. In den vergangenen Jahren seien die Auswirkungen der Überalterung der Bevölkerung in der 630 Einwohner-Gemeinde deutlich spürbar: „Letztes Jahr hatten wir um die 15 Todesfälle.“

In Reingers sind auch an Samstagen Beerdigungen gegen einen Gebührenaufschlag möglich. Ein Angebot, das trotz höherer Kosten oft genutzt wird.

Bestattung in der Urne immer beliebter

Urnenbegräbnisse erfreuen sich in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit. Die Kosten für die Beisetzung sind hier deutlich günstiger als für Erdgräber, nämlich 150 Euro im NÖ-Median. Im Bezirk Gmünd liegen Moorbad Harbach mit 250 Euro (Urne in Erdgrab oder Urnennische) und Heidenreichstein mit 170 Euro (Urnennische) an der Spitze.

Im Nachbarbezirk Zwettl kann ein Urnenbegräbnis empfindlich teurer kommen: stolze 1.700 Euro werden in Echsenbach verlangt, das Zehnfache Heidenreichsteins! Am günstigsten ist ein Urnenbegräbnis in Brand-Nagelberg mit 50 Euro, entweder im Erdgrab oder in der Urnennische, und in Eggern, wo auch 50 Euro verlangt werden.

Bei der Verlängerung gilt: die Urne kostet weniger als ein Doppelgrab, aber nicht unbedingt weniger als ein einfaches Erdgrab, nämlich 180 Euro im NÖ-Median. Im Bezirk Gmünd verlangt Moorbad Harbach mit 480 Euro für eine Urnensäule am meisten, Heidenreichstein verrechnet 400 Euro für eine Urnennische, ebenso wie Großschönau. In Haugschlag werden dafür nur 60 Euro fällig, das ist Platz fünf der billigsten Gemeinden im Waldviertel. Dass es auch erheblich teurer sein kann, ein Urnengrab zu verlängern, zeigt ein Blick ins Weinviertel: 2.100 Euro werden in Seefeld-Kadolz (Bezirk Hollabrunn) verlangt.

Die Leichenhallen-Gebühren sind, verglichen mit den genannten Kosten, fast zu vernachlässigen: zwischen 20 Euro (Haugschlag, Reingers) und 50 Euro (Hoheneich).