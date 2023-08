Nach verlängerter Sammelphase: Litschaus Glasfasernetz wird ausgebaut

Die Leerverrohrung fürs Glasfaser-Netz in Litschau wurde bei vielen Straßenbauarbeiten bereits mitverlegt, es ist aber unter anderem noch eine Ortszentrale in der Stadtgemeinde zu errichten. Diese wird beim Bauhof in der Reitzenschläger Straße entstehen. Der Gemeinderat gab seine Zustimmung zum Bau durch die nöGIG Phase Zwei GmbH.

42 Prozent der Haushalte mussten sich für einen Anschluss zu Aktionskonditionen entscheiden. Weil das in der ersten Phase noch knapp war, verlängerte man den Sammelzeitraum und nach der Auswertung bestätigt die NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) nun, den Ausbau im Auftrag des Landes übernehmen zu können.

Losgehen könnte es schon im Herbst

„Ich bin stolz darauf, dass wir unser Ziel erreicht haben. Mit dem Glasfaserausbau machen wir unsere Stadtgemeinde zukunftsfit und schaffen damit die besten Rahmenbedingungen für kommende Generationen“, wird Bürgermeister Rainer Hirschmann in einer Aussendung zitiert. Es freue ihn, dass „wir nun gemeinsam mit nöGIG die nächsten Schritte in Angriff nehmen können“. Er bedankt sich bei allen Beteiligten, den Glasfaserbotschaftern, der Gemeindeverwaltung und den Bürgern „für das große Interesse und den Einsatz für dieses Projekt“.

Die Ausschreibungsphase läuft, Bestellbestätigung für Bürger werden bis zum Herbst erwartet. Startschuss für den Bau wird aller Voraussicht nach der Spätherbst sein. Nach Abschluss der Sammelphase beträgt der Preis für einen Einzelanschluss laut Stadtgemeinde nunmehr 600 Euro. Nach Fertigstellung des Glasfasernetzes kostet der Anschluss dann 900 Euro.

Weiteres Glasfaser-Projekt in der Region geplant

Auch nach diesem Ausbau wird die Stadtgemeinde Litschau nicht flächendeckend mit Glasfaser ausgestattet sein. Stadtamtsleiter Jürgen Uitz spricht von „weißen Flecken“ etwa in den Katastralen Hörmanns und Loimanns. Deshalb gibt es einen Grundsatzbeschluss zu einem flächendeckenden Ausbau gemeinsam mit weiteren Gemeinden aus der Kleinregion Waldviertel Nord – nämlich Eggern, Haugschlag und Reingers.

Die Gemeinden wollen es in diesem Einreichprozess in den nächsten Fördercall des Bundes schaffen. Erst vor kurzem stimmte auch der Eggerner Gemeinderat zu - besondere Herausforderung sei hier, wie Bürgermeister Karl Schraml erklärt, der Ausbau in den Streusiedlungen Reinberg-Litschau und Reinberg-Heidenreichstein.