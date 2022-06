„Vereinsamung ist groß“: Erste Bilanz zu Nachbarschaftshilfe Plus

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Ein ganz besonderes Strahlen steht zwei Frauen im Gesicht, als sie von ihren Erfahrungen als „Ehrenamtliche“ erzählen. Man bekomme viel zurück und meistens gehe es ohnehin nicht um die Hilfe an sich. Sondern? „Ums Zuhören. Es ist jemand zum Reden da“, sind sich Edeltraude Arnhof und Elisabeth Cepak einig.

Die beiden sind für „Nachbarschaftshilfe Plus“ tätig und übernehmen im Zuge dessen vor allem Fahrdienste für Senioren – in ihrer Heimatgemeinde Eisgarn, manchmal aber auch in den anderen am Projekt beteiligten Gemeinden. Im Herbst ist „Nachbarschaftshilfe Plus“ in Eggern, Eisgarn, Gastern, Haugschlag und Litschau gestartet. Eine Zwischenbilanz nach dem ersten halben Jahr.

„Wer will, ist dabei. Wer nicht will, ist eben nicht dabei“, sieht es Günter Schalko pragmatisch. Er ist Obmann des Trägervereins „Mitanaunda“, der hinter dem Projekt steht. Als die Idee zu Nachbarschaftshilfe Plus entstanden ist, trafen mehrere Aspekte aufeinander: die demografische Entwicklung mit immer mehr alten Menschen, oft fehlende Infrastruktur in kleinen Dörfern – und der Wille zu helfen. Nach den ersten Monaten habe man gesehen, dass der Bedarf da ist, sagt Schalko: „Und zusammen ist es besser, als wenn jede Gemeinde für sich wäre.“

Nachbarschaftshilfe Plus vermittelt als zentrale Stelle zwischen Ehrenamtlichen und Menschen, die Unterstützung brauchen. Neben Fahrdiensten kann das auch Begleitung beim Spazierengehen, Unterstützung am Smartphone oder Gesellschaft zum Kartenspielen sein. „Es ist von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. In manchen gibt es mehr Fahrdienste, in anderen mehr Besuchsdienste“, resümiert er.

Koordinatoren als Zwischenstelle

Um Helfende mit Klienten zu vernetzen, gibt es die Koordinatorinnen. „Somit kommt es zu keiner Abhängigkeit – weder bei den Ehrenamtlichen, noch bei den Klienten. Wir haben einen Pool an Ehrenamtlichen und wenn einer mal nicht Zeit hat, braucht er kein schlechtes Gewissen zu haben“, erklärt Juliane Pfeiffer. Sie ist als Koordinatorin für die Gemeinde Eisgarn zuständig. Ihre Kolleginnen für die anderen Gemeinden sind Martina Endl (Eggern), Claudia Graussam (Gastern) und Anna Kössner (Haugschlag, Litschau).

Grundsätzlich sei das System flexibel: Klienten melden sich bei der Koordination, die sucht einen verfügbaren Ehrenamtlichen. Bei Fahrdiensten wird das Kilometergeld ersetzt, ansonsten sind die Dienste kostenlos. „Damit wir alles reibungslos organisieren können, ist es sinnvoll, wenn sich die Klienten zwei bis drei Tage vorab melden“, sagt Pfeiffer.

57 Ehrenamtliche für knapp 50 Klienten

Seit dem Start im Herbst hat sich das Projekt kontinuierlich entwickelt. Der Großteil der Dienste entfällt auf Litschau, gefolgt von Gastern. Insgesamt gibt es 57 Ehrenamtliche, die Zahl der Klienten liegt bei knapp 50. Zum Erstgespräch kommen die Koordinatorinnen meistens zu den Klienten nach Hause. So bekomme man viel mit, was am Telefon nicht möglich wäre, erzählt Pfeiffer. Bloß: „Das erste Mal bei uns anzurufen und um Hilfe zu bitten, ist immer noch schwer.“ Herausforderung sei nicht, Ehrenamtliche zu finden – sondern die Hemmschwelle bei Klienten zu brechen.

Er sehe Nachbarschaftshilfe Plus als Ergänzung zu einem bestehenden Angebot an Strukturen, sagt Günter Schalko: „Dazu kommt, dass die Vereinsamung sehr groß ist. Das ist mir durch das Projekt erst bewusst geworden – und das ist eine mögliche Antwort darauf.“

Die Frage nach dem „Danach“

Das Projekt läuft an sich zweieinhalb Jahre. „Wir haben vor, in eine Verlängerung zu gehen, wenn es sich durchsetzt“, sagt Schalko. Dass ihm der Fortbestand auch über die zweieinhalb Jahre hinaus ein Anliegen ist, merkt man. Ziel könne auch ein Folgeprojekt sein, immerhin habe vor allem der Start viel zeitliche und finanzielle Ressourcen gebraucht: „Dann gäbe es auch die Möglichkeit, weitere Gemeinden dazu zu nehmen.“

Für Edeltraude Arnhof und Elisabeth Cepak fällt die erste Bilanz als Ehrenamtliche ebenfalls positiv aus. Das Helfen erweitere den eigenen Horizont und bringe einfach Freude. Einen Vorteil erkennen auch Juliane Pfeiffer und Günter Schalko nach dem Gespräch mit den Helfern: „Der Klient wird manchmal zum Ehrenamtlichen. Die Grenzen, wer Ehrenamtlicher ist und wer Klient, sind oft schwimmend.“

