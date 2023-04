Rückkehr am Gmünder Stadtplatz: Samstag ist Markttag

Der Samstagvormittag ist wieder Markttag in der Fußgängerzone der Gmünder Altstadt: Am 1. April erfolgte mit einem Oster-Schwerpunkt der Auftakt ins neunte Wochenmarkt-Jahr, bis Herbst können hier nun wieder wöchentlich Spezialitäten und Kunsthandwerk vorwiegend aus der Region erworben werden.

Initiator Josef Hag begrüßte zum Start bei noch kühlem und wechselhaftem Wetter den Großteil der Mitstreiter aus den Vorjahren, dazu kamen Gwaël Gauthier für die „Hopfenspinnerei“, Georg Stix für die „Käsehütte Stix“ und der Schmied Walter Katzenschlager aus Großreichenbach. Letzterer will hier jeden ersten Samstag im Monat Ware aus eigener Werkstatt präsentieren. Die Familie Stix springt im „Ländle-Mobil“ für Birgit Hofer ein und bietet in Maria Taferl veredelten, vielprämierten Käse aus dem Bregenzerwald an. Die 2021 in der früheren Gabler-Mühle Waidhofen eingerichtete Hopfenspinnerei verkauft in Gmünd künftig jeden zweiten Samstag im Monat neben den drei bisherigen Sorten unfiltrierten, nicht pasteurisierten Bio-Biers auch diverse Bier-Nebenprodukte. Birgit Hofer wolle sich künftig mit Grüngemüse beteiligen, blickte Hag voraus, das „Wald4tler Natur Gut“ mit den jungen „Farmfluencern“ Kerstin Müller und Matthias Ölzant aus Thaures bei Heidenreichstein je nach saisonalem Angebot.

„Treffpunkt zum Plaudern & Kaufen guter Produkte“

Glückwünsche kamen von Bürgermeisterin Helga Rosenmayer. Der Markt sei klein, fein und unabhängig von Wind und Wetter beständig. „Gmünd hat einen Treffpunkt zum Plaudern und Kauf von guten Produkten, der Markt entspricht dem Zeitgeist. Schön, dass ihr alle wieder da seid“, so Rosenmayer, die vor allem Hag dankte.

Der gab die Dankesworte an die Stadt („wir haben hier immer einen guten Stand“) zurück und an die „Standler, die den Markt übers Jahr hinweg mittragen“ weiter. Vor allem dankte er Christa Riener für organisatorische Hilfe und kreative Inputs. Ihre jüngste Idee ist ein Rezept des Monats, für das die Grundprodukte künftig am Markt erhältlich sind. Den Start machen Erpfispinatschnecken – die Basis kommt von Rieners Bio-Kartoffelhof in Thaures.

