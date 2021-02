„Die Zustimmung des Regionalverbandes ist ein wichtiges Bekenntnis und die Basis für die Arbeit an der Zukunft unserer Heimat“, freute sich Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko, der im Vorfeld der Abstimmung über angedachte Maßnahmen und Hintergründe informiert hatte, über die Einstimmigkeit hinter dem neuen Weg: „Land NÖ und Regionalverband waren von Anfang an Partner in diesem Prozess. Uns eint dabei ein klares Ziel: Wir wollen ein Waldviertel, das Lebenswert bleibt, und dabei dennoch auch wirtschaftlich Zukunft hat. Das vorgelegte Mobilitätspaket liefert die Grundlagen genau dafür.“

Öffentliche Präsentation der Straßenpläne für Juni angekündigt

Die Mitglieder des Vorstandes um Obmann und Nationalrats-Abgeordneten Lukas Brandweiner bekannten sich laut Aussendung einstimmig dazu, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die geplanten Maßnahmen so rasch wie möglich im Interesse der betroffenen Bürger umzusetzen. Diesen Weg will auch Schleritzko gehen: „Das Land NÖ hat erst am Dienstag eine Vereinbarung zur Direktanbindung Horns an die Franz-Josefs-Bahn beschlossen. In den nächsten beiden Wochen werden alle Gemeinden im Rahmen von Bezirkskonferenzen über das Paket informiert. Als nächster Schritt wird der NÖ Straßendienst mit jenen Gemeinden Gespräche führen, in denen konkrete Straßenbau-Maßnahmen beabsichtigt sind.“ Bereits für Juni 2021 kündigt er die öffentliche Präsentation des abgestimmten Maßnahmenpaketes für das Landesstraßennetz an.

Insgesamt 1,8 Milliarden Euro wollen Bund und Land NÖ wie berichtet im Rahmen des Mobilitätspaketes bis 2035 in die Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs und Verbesserungen im Landesstraßennetz im nördlichen Niederösterreich investieren. Auf der Bahn geht es neben der Direktanbindung Horns unter anderem um die Anbindung über Franz-Josefs-Bahn und Westbahn zum Flughafen Wien, eine Attraktivierung der Kamptalbahn oder die Elektrifizierung der Kremserbahn; 850 Millionen Euro sollen in neue Projekte, 500 in die Beschleunigung bereits vorgesehener Projekte fließen.

Beim Landesstraßennetz wurde das bis 2035 geplante Budget für das nördliche Wald- und westliche Weinviertel von 220 auf 440 Millionen Euro verdoppelt. Geplant sind Projekte wie Spurzulegungen und Umfahrungen auf allen Hauptachsen (B2 Horn-Schrems-Staatsgrenze, B4 Stockerau-Horn, B36 Waidhofen-Zwettl-Pöggstall, B37 Krems-Zwettl, B38 Zwettl-Karlstift-Landesgrenze, B41 Schrems-Karlstift).