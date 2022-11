„Blau-gelbe Rabatte“: Landeshauptfrau besuchte Gmünder Betriebe

Im Zuge der traditionellen „Regionstage“ der ÖVP-Landespartei besuchte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am 7. November einige Betriebe und Geschäfte in Gmünd. Bei einer Pressekonferenz in der Bäckerei-Konditorei Pilz stellte sie politische Errungenschaften und weitere Ziele für den Bezirk Gmünd vor.

Gleich zu Beginn sprach Mikl-Leitner die „herausfordernden Zeiten“ an, und wie das Land mit dem „blau-gelben Strompreisrabatt“ den Menschen helfen will: 4,5 Millionen Euro sollen dafür allein für den Bezirk Gmünd aufgewendet werden. Dazu kommen die bekannten Instrumente Wohnbeihilfe, Schulstartgeld, Heizkostenzuschuss und Pendlerhilfe. In Sachen Energieunabhängigkeit sei, so Mikl-Leitner, das Land eine vorbildliche Region, man produziere in Niederösterreich 50 Prozent der gesamten Windkraft und 25 Prozent der gesamten Sonnenenergie Österreichs. Dazu komme die Biomasse, wobei dank dem Land das Werk in Gmünd erhalten bleiben habe können, wie Nationalrats-Abgeordnete Martina Diesner-Wais ergänzte.

Mit dem „Mobilitätspaket“ sprach Mikl-Leitner die Infrastruktur und den öffentlichen Verkehr an. Das vor Kurzem präsentierte „Mobilitätspaket Niederösterreich 2023-2027“ soll Investitionen von 2,3 Milliarden Euro in den nächsten 20 Jahren allein in die Bahn bringen. Als bereits auf Schiene gebrachte Verbesserung wurde die neue Direktverbindung „Silva Nortica“ von Wien nach Prag über Gmünd angesprochen – oder von Abgeordneter Margit Göll auch die verbesserten Takte von Wien nach Gmünd.

Ein Thema war auch die „Kinderbetreuungsoffensive“ des Landes, die 750 Millionen Euro für Kinderbetreuungs-Einrichtungen und Kindergärten bringen will. Ziel sei es, eine kostenlose Vormittagsbetreuung für alle Kinder unter sechs Jahren bereitzustellen sowie flächendeckende Nachmittagsbetreuung zu schaffen: „Da wird es auch eine Zusammenarbeit mehrerer Gemeinden brauchen“, so Mikl-Leitner. Göll erwähnte die bereits geöffnete Tagesbetreuungseinrichtung in Bad Großpertholz sowie Einrichtungen in Großdietmanns und Weitra, die demnächst eröffnet werden.

Gute Zusammenarbeit mit Land

Die gute Zusammenarbeit mit dem Land betonte Bürgermeisterin Helga Rosenmayer: „Es wäre vieles ohne die Unterstützung des Landes nicht möglich, der Straßenbau, die Renovierungen der Gemeindewohnungen oder ‚Healthacross‘“. Margit Göll und Martina Diesner-Wais ergänzten die Liste mit den 15 Millionen für die Landesberufsschule Schrems, der Glasfaser-Pilotregion, der Sole-Welt und den Kulturförderungen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.