Nach Stadel-Brand: 200.000 Euro Schaden, Neubau geplant

Der Feststadel des Wintersportvereins Reichenau am Freiwald ist nach einem Brand am 10. Februar, wie auf NÖN.at berichtet, komplett zerstört. Man geht von einem Schaden von rund 200.000 Euro aus. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. „Wir erwarten diese Woche die Brandermittler, erst dann wird die Ursache feststehen“, betont der Obmann des WSV Reichenau, Alexander Artner.

Auf die rund 150 Mitglieder wartet dann viel Arbeit. „Die Reste, die vom Holzstadel übrig geblieben sind, sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Die Ruine müssen wir abtragen“, sagt Artner, der einige Tage nach dem Feuer schon etwas gefasster ist: „Wir wollen wieder einen neuen Stadel errichten. Wie und wann, ist erst zu klären.“

Auch Landmaschinen sind verbrannt. Aber nicht nur der Stadel samt Kücheneinrichtung und Geräten wurde ein Raub der Flammen. Auch einige Landmaschinen der Stadelbesitzerin sind verbrannt. Der WSV Reichenau war in diesem Gebäude eingemietet. Hier hätten sich am 11. Februar vermutlich viele Gäste getummelt, stand doch das beliebte Volks- und Ziachschlittenrennen am Programm. Dieses wurde abgesagt, denn erst am Morgen des Veranstaltungstages konnten die letzten Einsatzkräfte den Brandort verlassen.

Diese waren seit der Alarmierung am 10. Februar kurz nach 16 Uhr im Einsatz. Vereinsmitglieder, die die Rodelbahn für das Rennen nochmals präparieren wollten, entdeckten den aus dem Feststadel aufsteigenden Rauch. Wenig später waren um die 170 Feuerwehrmitlieder aus Karlstift, Großpertholz, St. Martin, St. Wolfgang, Angelbach, Unserfrau, Wultschau, Gmünd, Hoheneich, Langfeld, Albrechts, Großschönau und Watzmanns sowie aus Nonndorf/Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) vor Ort.

Wasserversorgung und Lage waren herausfordernd. „Wegen der abgeschiedenen Lage und der schwierigen Löschwasser-Versorgung lag bereits aus der Vergangenheit ein Sonderalarmplan für den Stadel vor. Bei der Alarmierung wurden daher von Haus aus mehr Einsatzkräfte hinzugezogen“, sagt Dominik Krenn, Sachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit im Gmünder Bezirksfeuerwehrkommando. Zwei weite Versorgungsleitungen mussten aufgebaut werden.

Auch einige Landwirte leisteten unverzichtbare Arbeit: Sie rückten laut Krenn sofort mit Schneepflügen und Schaufeln aus, um abseits der Straße das durch kniehohe Schneemassen schwer zugängliche Areal um den Stadel zu räumen. Am abschüssigen Gelände halfen sie gegen die Eisbildung am Boden – wo das Löschwasser bei sechs Grad unter Null prompt fror. Die Zufahrt auf Schneefahrbahn und das Anlegen von Ketten haben die Anfahrt der Einsatzkräfte erschwert.

Von Brand in der Zwischendecke zu Vollbrand. Weil der Wind die dicken Rauchschwaden niederdrückte, musste auch im Umfeld teils mit Atemschutz vorgegangen werden. Eine große Herausforderung war auch, dass sich der Brand zunächst stark glosend unter einer Zwischendecke zum Dach ausgebreitet hatte, daher schwer bekämpfbar war – bis er sich den Weg durch die Dachhaut gebahnt hatte, sich die Flammen innerhalb weniger Minuten auf das gesamte Gebäude ausbreiteten. Dann erst war ein umfassender Löschangriff möglich.

Das Feuer konnte vor 20 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Am Morgen nach dem Großeinsatz wurden letzte Glutnester gelöscht.

„Die heurige Saison verlief bisher wirklich gut, viele Rodler nutzten die optimalen Verhältnisse auf der Rodelbahn. Durch den angekündigten Warmwettereinbruch in dieser Woche wird die Bahn aber vermutlich dahinschmelzen“, resümiert WSV-Obmann Alexander Artner, dem gemeinsam mit den Mitgliedern ein arbeitsreiches Jahr bevorsteht.

