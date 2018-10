Mit dem Tod von Zuckerbäcker Willibald Garhofer (83) am 8. Oktober verlor Litschau einen engagierten „Zuagroasten“, der ein Stück der Stadtgeschichte mitgeschrieben hatte.

Der früh verstorbene Vater von Willibald Garhofer, der 1945 aus Nová Bystřice flüchten musste und dessen Familie sich in Litschau angesiedelt hatte, erfand das Rezept der bekannten „Mangerl“. In der „neuen“ Heimat des Verstorbenen ist das wohlschmeckende Mohn-Salz-Gebäck, das vom damaligen Bäckermeister Schäffer eingeführt wurde und seither noch immer in der Konditorei und Bäckerei Smetacek gebacken wird, nach wie vor ein Renner.

"Die Mangerl werden uns immer an Willi erinnern"

Willibald Garhofer lernte in der Zuckerbäckerei Wimmer in Heidenreichstein sein Handwerk, arbeitete danach in Horn und übersiedelte später nach Wien, wo er als Zuckerbäcker arbeitete und eine Familie gründete. Die letzten Jahre verbrachte er in Reichenbach und im Pflegeheim Litschau.

Zu Litschau hatte Garhofer immer engen Kontakt. Er war aktiv bei der Stadtkapelle Litschau tätig, wurde 2015 sogar zum Ehrenmitglied ernannt. Außerdem stand er dem Waldviertler Heimatklub Litschau und Umgebung als Obmann vor. Dieser Verein hat sich mittlerweile aufgelöst.

Der bekannte Wahl-Litschauer wird am 19. Oktober um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche Litschau seinen letzten Weg antreten. Er hinterlässt seine drei Kinder mit Familien. „Natürlich werden wir ihm die letzte Ehre erweisen. Die Mangerl werden uns immer an Willi erinnern“, so Karl und Gerald Smetacek.