„Ich hab hier im Waldviertel Wurzeln geschlagen“, ist der 54-jährige Wolfgang Haidegger überzeugt. Für den gebürtigen Wiener, der in England arbeitet und im 50-Einwohner-Ort Reichenbach (Gemeinde Litschau) lebt, ist das etwas Besonderes.

Der Doktor der Physik, der auch Mathematik studiert hat, lebte bis zu seinem 34. Lebensjahr in Wien und war einige Zeit in Florida tätig. Bei seiner Rückkehr nach Österreich stand er vor einem privaten Neuanfang. „Ich lernte schon als Kind das Waldviertel kennen und dort wollte ich immer hin“, betont Haidegger, der in Reichenbach ein Haus fand und hier seine Zelte aufschlug.

„Die Leute sind sehr nett, haben uns in ihre Gemeinschaft aufgenommen. Ich fühle mich hier wohl und zuhause.“ Wolfgang Haidegger über seine neue Heimat

Beruflich änderte sich ebenfalls in den letzten Jahren einiges für den Reichenbacher. Er war bis 2008 bei Siemens in der Telekommunikation und im IT-Sicherheitsbereich tätig, arbeitete dann bis 2013 als Selbstständiger in diesem Bereich. Seither gehört er der Firma Kapsch an und ist für den Bereich „Informationssicherheit“ zuständig. „Das klingt sehr technisch, ist aber auch ziemlich spannend“, erklärt der Reichenbacher, der zur Zeit für die neue Verkehrssteuerung der britischen Autobahninfrastruktur-Gesellschaft die gesamte Infrastruktur zusammenstellt.

„Das ist zur Zeit unser größtes Verkehrsmanagement-Projekt in der gesamten EU“, zeigt Haidegger auf. Dazu zählen unter anderem die Rechenzentren oder das Kommunikationsnetz. „Die Firma Kapsch hat den Zuschlag dafür bekommen und brauchte eine lokale Mannschaft mit einem „Seniorarchitekten“ vor Ort. Da ich mit den Engländern gut kann, wurde ich dafür ausgewählt“, erzählt der seither in Birmingham wohnhafte Haidegger.

Aufenthalte in Reichenbach müssen aber immer wieder sein. Die Zeit hier verbringt Haidegger dann mit seiner Gattin Regina, die einige Zeit in Tunis lebte und vor 19 Jahren gemeinsam mit ihrem späteren Gatten bei Siemens im Projektmanagement in Amerika tätig war. Dort haben sich die beiden kennengelernt. Miteinander hat das Paar drei Kinder. Haidegger spielt gerne Tennis- und Basketball und ist begeisterter Konzertbesucher. „Im Waldviertel gibt es total spannende Veranstaltungen – in den letzten Jahren ist auch die dafür notwendige Infrastruktur, wie zum Beispiel das Herrenseetheater, geschaffen worden.“

Peter Weisgram tritt die Nachfolge seines verstorbenen Vaters als Verwalter an. | privat

Im Waldviertel bringt sich der 54-Jährige trotz seiner intensiven beruflichen Tätigkeit in der Ferne maßgeblich in die Gesellschaft ein. Er fungiert im Vorstand der Abwassergenossenschaft in seinem Heimatort und gehört dem Tennisverein an. „In den letzten Jahren habe ich viel ins Haus investiert, seit Sommer bin ich damit fertig. Die Leute sind sehr nett, haben uns in ihre Gemeinschaft aufgenommen. Ich fühle mich hier wohl und zuhause“, so der Reichenbacher, der ab Oktober vermutlich wieder zum Wien-Pendler wird. Dann sollte sein England-Projekt soweit abgeschlossen sein.

„Zuagroasta“ wurde Wehr-Kommandant

Reichenbach hat seit drei Jahren mit dem „Zuagroasten“ auch einen neuen Feuerwehrkommandanten, der sich auf seine Kameraden voll verlassen kann: „Ich mache viel übers Telefon und jeder weiß genau, was zu tun ist.“ Die größte Herausforderung in seiner bisherigen Amtszeit war der plötzliche Tod seines Verwalters und guten Freundes Herbert Weisgram Anfang April (die NÖN berichtete). „Wir haben jetzt einen Nachfolger gefunden. Es freut mich besonders, dass das Peter Weisgram, der älteste Sohn des Verstorbenen, ist“, so Haidegger.