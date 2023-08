Finissage in neuer Galerie: „Die Möglichkeiten bereiten uns Freude“

Der stimmige Ausklang an diesem Sommernachmittag in Reinberg-Heidenreichstein begann mit einer Happy Hour an der Bar im Garten, gefolgt von Führungen durch die Ausstellungsräume durch Herwig Kienzl und Herbert Starmühler. Die Galeristen Christine und Herbert Starmühler stellte sich den Fragen der NÖN-Redakteurin.

NÖN: Wie zufrieden waren Sie mit den Besucherzahlen Ihrer ersten Ausstellung in der Galerie Reinberg?Starmühler: Wir sind sehr zufrieden. Wir konnten insgesamt mehr als 350 Besucher begrüßen. Viele Gäste, denen die Ausstellung gefiel, kamen wieder und brachten Freunde mit.

Hat auch die Anzahl der verkauften Werke Ihren Erwartungen entsprochen?Starmühler: Der Verkauf sowohl der Fotos, Keramiken als auch der Gemälde ist gut angelaufen. Wir bieten ja nicht liebliche oder gefällige Werke, sondern zeitgenössische, moderne Kunst auf hohem Niveau.

Was werden Sie 2023 noch zeigen?Starmühler: In der zweiten und letzten Ausstellung dieses Jahres zeigen wir Malereien der 1985 in Wien geborenen, aufstrebenden Künstlerin Daniela Frimpong-Mansoh, deren afrikanische Wurzeln sich in ihren Arbeiten wiederfinden. Das große europäisch-kulturelle Erbe Wiens und die ganz eigenen kulturellen Tradition Afrikas sind für sie keine Gegensätze, sondern Inspirationen, die sich gegenseitig befruchten. Die Vernissage findet am 2. September um 18 Uhr statt. Und am 16. September um 19 Uhr tritt Martha Krumpeck, eine prominente Vertreterin der „Letzten Generation“, auf und erklärt, warum die KlimakleberInnen machen, was sie machen, und was sie schon bewirkt haben. Ernst Stippl, Heidenreichsteiner, Physiker, Beobachter und Kritiker wird mit Martha Krumpeck diskutieren.

Was haben Sie für das kommende Jahr geplant?Starmühler: Wir haben für 2024 schon Pläne, die wir aber noch nicht verraten wollen. Wesentlich ist, dass wir stilistisch niveauvolle Kunst in die Galerie Reinberg bringen, die keine Gebrauchskunst ist. Die vielfältigen Möglichkeiten, das Gebäude mit Kunst zu bespielen, bereiten uns Freude.

Führung durch Herwig Kienzl

Der Maler Herwig Kienzl führte die Besucher durch die Räume mit seinen Arbeiten. Das 2,40 mal 3,20 Meter große Ölgemälde „Reifenspuren“ entstand, als er beobachtete, wie ein Caterpillar einen Garten mit früchtetragenden Obstbäumen niederwalzte, um dort Bauland zu schaffen. Kienzls Aquarelle zeigen oftmals erotische Motive, Schlangen oder Landschaften. Menschen, Blumen und Gegenstände mit Fehlern und Mängeln interessieren ihn viel mehr als solche, die perfekt sind. Indem er gerne gegenständlich malt, obwohl seine Bilder abstrakt zu sein scheinen, will er Spannung erreichen.