50.000 Euro Investition: In Leopoldsdorf entsteht neuer Spielplatz

Die Reingerser Katastralgemeinde Leopoldsdorf erhält einen neuen Spielplatz: Auf einer momentan noch freien Wiese in der Nähe der Genusswelt Riedl soll das neue Angebot seinen Platz finden.

Mit den Vorbereitungen habe man im Vorjahr begonnen, erklärt Anita Frasl. Sie ist seit über einer Woche Obfrau des Dorferneuerungsvereins und folgt somit Wilhelmine Weinstabl nach. Aktuell sei man mit der Angebotseinholung beschäftigt, Frasl rechnet mit einer Umsetzung über den Sommer und einer Fertigstellung spätestens im Herbst. Der Verein will jedenfalls auch selbst anpacken: „Wenn die Bevölkerung nicht Hand anlegen würde, würde es sich finanziell vermutlich nicht ausgehen“, sagt Bürgermeister Andreas Kozar (ÖVP). Das Land NÖ und die Gemeinde Reingers teilen sich die Kosten von knapp 50.000 Euro, die Auftragsvergabe erfolgte im Gemeinderat mit zwei Enthaltungen.

Ein Thema, das den Gemeinderat in der Sitzung am Freitag noch beschäftigt hat, war das frühere Zollhaus in Grametten: 2018 sorgte eine mögliche Umwidmung schon einmal für Wirbel in der Gemeinde. Nun traf die Gemeinde einen Grundsatzbeschluss, das Gebäude kaufen zu wollen. Denkbar sei eine Umwidmung auf „Grünland-erhaltenswerte Gebäude“: „Nach diesem Grundsatzbeschluss wird in der Clearingstelle Raumordnung weiter verhandelt“, sagt Kozar.

Die Mandatare haben sich auch mit dem Breitbandausbau beschäftigt: Die Arbeiten sollen im Mai zur Anbindung von Leopoldsdorf fortgesetzt werden. Generalunternehmer ist Leyrer+Graf (Kosten: 139.000 Euro). Auch die Ingenieurleistungen über 5.000 Euro wurden einstimmig vergeben.

