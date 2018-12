Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden für zwei Grundstücke in Leopoldsdorf nahe am Braunaubach und in Reingers am Teich Bausperren verhängt. „Auf den beiden Grundstücken darf nicht gebaut werden, da sie im Hochwasserbereich HQ 100 liegen“, betonte Bürgermeister Andreas Kozar (ÖVP).

Dafür konnte er mit einer vielleicht zukunftsträchtigen Meldung aufwarten: In Reingers soll ein Gesundheitshaus errichtet werden. „Mit dem Angebot an ärztlichen und therapeutischen Leistungen könnte die Region massiv verbessert werden“, ist Kozar überzeugt. Der Auftrag zur Projekterstellung ging an die Firma „gm“ aus Wien, mitarbeiten wird die Gemeindebürgerin Isabella Kainz-Starka.

Frage über Kosten für den laufenden Betrieb

Der Beschluss erfolgte mit zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme seitens der ÖVP-Mehrheitsfraktion, der Stimme enthalten haben sich Walter Redl und Franz Ludwig, dagegen gestimmt hat Bernhard Josef. „Die Idee ist grundsätzlich gut, ich habe aber Sorge, dass die Gemeinde die finanzielle Belastung der Erhaltung des Gebäudes nicht packt. Die Errichtung wird gefördert, bei der Erhaltung ist die Gemeinde allein gelassen“, sagt Redl zur NÖN.

„Natürlich ist ein derartiges Projekt riskant, aber wenn es läuft, redet darüber keiner mehr. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir Erfolg haben werden. Die Zweifel der Mandate aus unseren Reihen verstehe ich“, meint Kozar. Bereits bis Ende Jänner soll das ausgearbeitete Projekt beim Land Niederösterreich vorliegen, denn: „Ohne Unterstützung der ländlichen Entwicklung können wir das Projekt nicht machen“, sagt Bürgermeister Kozar.

Einstimmig wurde hingegen der Voranschlag 2019 beschlossen. Im ordentlichen Haushalt sind dafür knapp eine Million Euro vorgesehen, im außerordentlichen Haushalt sind es 418.500 Euro, wobei die größten Brocken auf den Straßenbau (171.500 Euro) und auf die Feuerwehren (161.000 Euro) entfallen werden.

Auch die erste Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms steht an. Über die geplanten Umwidmungen, unter denen sich auch das ehemalige Zollhaus in Grametten befindet (die NÖN berichtete über die Diskussionen in der Ortschaft), wurde der Gemeinderat informiert. Der Pavillon am Dorfplatz in Reingers ist bereits fertiggestellt, jetzt wurde der Vertrag mit der Firma Hanko über die Errichtungskosten von 15.000 Euro abgeschlossen.

Betreuungszeiten im Kindergarten verlängert

Zwei Projekte der Dorferneuerung wurden als Folgeprojekt des Hanfparks eingereicht: Diese betreffen die Terrasse des Freizeitzentrums sowie die Erneuerung des Daches des Sanitärgebäudes. Den Auftrag erhielt die Firma Eschelmüller aus Litschau.

Im Kindergarten wurde indes die Betreuungszeit erweitert. Bisher wurde damit um 7 Uhr begonnen, jetzt können die Kinder bereits um 6.45 Uhr in den Kindergarten gebracht werden.

Außerdem wurde einstimmig beschlossen, dass die Kindergartenkinder direkt von ihrem Elternhaus abgeholt werden sollen, sofern es sich mit dem Fahrplan des Gemeindebusses vereinbaren lässt. „Dieses Service erfolgt ohne zusätzlichen Gebühren“, betonte der Bürgermeister.