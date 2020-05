FF-Einsatz wegen nicht eingeschalteter Umwälzpumpe .

Neue Mieter einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Reingers heizten am 26. Mai am Abend in ihrem Zimmeretagen-Ofen ein. Dabei dürften sie vergessen haben, die dazugehörige Umwälzpumpe einzuschalten – die Feuerwehr musste anrücken.