Geheime Wahl in ÖVP: Keine Mehrheit für strittigen Güterweg-Verkauf

Neuer E-Bus, E-Tankstellen und Sanierungen am Campingplatz – das sind nur einige der Vorhaben der Gemeinde Reingers im kommenden Jahr. Bei der letzten Sitzung des ausschließlich mit ÖVP-Mandataren besetzten Gemeinderates 2021 gab es dazu einige heikle Diskussionen. Eine Abstimmung endete sogar mit einem Gleichstand, der Antrag wurde somit nicht angenommen.

Konkret ging es dabei um ein Kaufangebot von Reinhold Frasl, für das schon im Oktober bei einem gemeinsamen Gespräch mit ihm das Stimmungsbild in der Bevölkerung eingeholt worden war. Er wollte den Güterweg Kalkberg II, der durch seinen landwirtschaftlichen Betrieb führt, erwerben. Ein Angebot von 199.000 Euro galt verlockend, doch wirklich überzeugt zeigten sich nicht alle Gemeinderäte. „Egal, was dort passiert. Es wird immer einen schalen Beigeschmack haben, wenn wir verkaufen“, meinte Gemeinderat Bernhard Strohmayer.

Eine geheime Wahl ging dazu knapp aus: sieben Stimmen dafür, sieben dagegen. Bei Gleichstand wird der Antrag laut Regelung automatisch abgelehnt.

Am Campingplatz drängt die Zeit

Ein Hauptpunkt war natürlich der Voranschlag für 2022, den Bürgermeister Andreas Kozar zu Sitzungsbeginn vorstellte. Einer Ertragssumme von rund 1,4 Millionen Euro stehen darin Aufwendungen von knapp 1,6 Millionen gegenüber. Größere Investitionen fließen wie üblich in Straßen- (342.300 Euro) und Güterwegebau (175.000 Euro). Bei Letzteren werde man allerdings noch um Landesmittel ansuchen. Falls diese nicht kommen, müsse man laut Kozar etwas zurückschrauben. Die Feuerwehr Leopoldsdorf plant zudem die Anschaffung eines Einsatzfahrzeuges, die Gemeinde steuert 93.700 Euro bei.

Als dringendes Projekt stellt sich die Sanierung der Nassräume am Campingplatz Reingers heraus. Massive Feuchtigkeitsschäden in den Duschen sind nicht nur Schönheitsmängel. „Nach 20 Jahren in Betrieb sind wir mittlerweile verpflichtet, Maßnahmen zu setzen“, meinte Kozar.

Geplant sei neben der kompletten Sanierung auch eine Lüftung, um in Zukunft Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu verhindern. Problematisch ist nur, dass im April schon wieder aufgesperrt werden soll. Nicht viel Zeit also. Die Aufträge wurden im Rahmen der Sitzung vergeben, sodass es alsbald an die Arbeit gehen kann. Die Gesamtkosten liegen bei etwa 50.000 Euro.

Gleich zwei Punkte der Sitzung betrafen das Thema E-Mobilität. So wurde die Anschaffung eines kleinen E-Busses für die Gemeinde beschlossen. Aufgrund einer landesweiten Förderaktion bleiben der Gemeinde von den rund 54.000 Euro Gesamtkosten ein Eigenanteil von nur 16.000 Euro übrig. Eine Enthaltung kam von Gemeinderat Gottfried Straka. Er äußerte Sicherheitsbedenken und plädierte stattdessen für die Anschaffung eines Hybridfahrzeugs.

Neben dem E-Bus folgt 2022 passenderweise auch die Anschaffung von zwei, eventuell drei E-Tankstellen. „Ich erachte das für notwendig. Die Nachfrage ist noch überschaubar, aber die Zahl der Menschen, die elektrisch unterwegs sind, steigt“, betonte der Bürgermeister. Eine Tanksäule am Campingplatz und eine beim Hanfpark sind fix. Eine dritte beim Wirten in Leopoldsdorf muss noch geklärt werden.