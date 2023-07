Geschlossene Ordination: Arzt-Nachfolge wird vorbereitet

Michael Patrick Müller, der seit 2015 als Arzt in der rund 600 Einwohner zählenden Gemeinde tätig war, hat seine Ordination wie berichtet Ende März geschlossen. Das Recht zu arbeiten sei ihm von einer inspizierenden Behörde entzogen worden, teilte er damals mit. Wie es weitergeht, war vorübergehend unklar. Inzwischen wurde der Mietvertrag zwischen Arzt und Gemeinde per 30. Juni einvernehmlich aufgelöst, die Angelegenheit hat auch schon den Gemeinderat durchlaufen. Aktuell sei man noch dabei, die Räumlichkeiten auszuräumen, sagt Bürgermeister Andreas Kozar. Ist das abgeschlossen, will er evaluieren, was zu renovieren und sanieren ist. Die Entscheidung über Maßnahmen und Beauftragung wurde an den Gemeindevorstand übergeben – „um einen zügigen Baufortschritt erreichen zu können“, betont Kozar.

Ziel sei es, die Ordination über den Sommer auf Vordermann zu bringen. „Die Förderung des Landes für derartige Vorhaben konnte bislang deshalb nicht in Anspruch genommen werden, weil dafür die Ordination mindestens zwölf Monate geschlossen sein muss“, erklärt er. Das trifft im Falle Reingers nicht zu. Wie hoch die Kosten für die Sanierung sein werden, sei noch nicht abschätzbar – je nachdem, was letztlich überhaupt zu tun ist. Seitens der Gemeinde habe man im Büro von Landesrat Christoph Luisser und auch bei Landtagsabgeordneter Anja Scherzer um Unterstützung gebeten. Allerdings ergebnislos, wie Kozar sagt: „Der Gemeinderat wird aufgrund der Tatsache, in Zeiten einer Ärzteknappheit und der Schwierigkeit Landarztpraxen nachbesetzen zu können, weiterhin versuchen, die Räumlichkeiten mit Unterstützung des Landes auf den letzten Stand zu bringen.“

Angestrebt wird das auch deshalb, weil es gute Perspektiven auf eine Neubesetzung der Kassenstelle gibt: Seitens der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) wurde die Planstelle als sogenannte Vorgriffstelle ausgeschrieben – die ÖGK war schon im Frühjahr zuversichtlich, sie besetzen zu können. Bürgermeister Andreas Kozar bestätigt nun, dass es eine aussichtsreiche Bewerbung gegeben habe. Die Chancen stehen demnach gut, dass die Ordination im Reingerser Ortszentrum schon im kommenden Herbst wieder besetzt werden könnte. Die ehemalige Arztwohnung wurde mit Zustimmung des Gemeinderates jedenfalls bereits an eine Familie vermietet.