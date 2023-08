Grabstein vor Verlegung: Späte Ehren für Olympia-Kanuten Weinstabl

Die Bemühungen seien, wie Bürgermeister Andreas Kozar erklärt, aus den familiären Reihen gekommen. Rupert Weinstabl wurde 1911 in Leopoldsdorf geboren und absolvierte dort eine Schneiderlehre, ehe er eine Laufbahn bei der Polizei einschlug. Über die Polizeisportvereinigung Wien hatte er schließlich auch die Möglichkeit, seinen sportlichen Ambitionen als Kanute nachzugehen.

Bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin erreichte er im Zweier-Canadier über 10.000 Meter den dritten Platz. Über 1.000 Meter sicherte sich Weinstabl mit seinem Kollegen die Silbermedaille. Auch bei der Weltmeisterschaft 1938 schafften die beiden über 10.000 Meter einen zweiten Platz, über 1.000 Meter holten sie sich sogar den Sieg. Die Wettkämpfe fanden nach dem Anschluss Österreichs statt, Rupert Weinstabl trat dadurch für Deutschland an.

Am 19. August wird die Ausstellung über Rupert Weinstabl im Warteraum der Arztordination in Reingers eröffnet. Sie soll auf seine Erfolge aufmerksam machen, gleichzeitig aber auch Bemühungen zur Umplatzierung seines Grabsteines unterstützen: Der befindet sich derzeit am Zentralfriedhof. „Für die Familie ist es schwierig, sich darum zu kümmern. Deshalb ist der Plan, ihn nach Reingers zu holen, zu restaurieren und ihm bei uns am Friedhof einen besonderen Platz zu geben“, so Kozar.