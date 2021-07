Bei der Gemeinderatssitzung am 25. Juni war die Aufschließung des Baulandes „Reingers Süd“ Thema. Die Gemeinde wird die Oberflächenentwässerung in Kooperation mit der Abwasser- und Wassergenossenschaft Reingers vornehmen. Die Quadratmeterpreise für Bauland wurden für Hauptwohnsitzer mit 10 Euro, für Zweitwohnbesitzer mit 20 Euro festgesetzt.

Mit einer Stimmenthaltung hat der Gemeinderat den Verkauf einer Bauparzelle in Leopoldsdorf an einen potenziellen Zweitwohnsitzer genehmigt.

Optimierung beim Wertstoffsammelzentrum. Einstimmig beschlossen hat der Gemeinderat weiters, dass der vom Gemeindeverband Gmünd gewährte Beitrag zur Strukturoptimierung beim Wertstoffsammelzentrum verwendet wird – etwa für eine Verbesserung der Beleuchtung und eine datenschutzkonforme Überwachung des Areals, um die regelmäßigen Ablagerungen eindämmen zu können.

Neben der Herausgabe einer Sonderausgabe der Gemeindenachrichten wird die Gemeinde eine Jubiläumsfeier am 22. August veranstalten. Die Orte Hirschenschlag und Leopoldsdorf haben an der diesjährigen Aktion „Stolz auf unser Dorf“ teilgenommen. Hirschenschlag hat die Errichtung einer Absturzsicherung beim ehemaligen Waaghaus eingereicht, Leopoldsdorf hat Erneuerungen beim Kriegerdenkmal eingereicht. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, die Vorhaben mit 50 Prozent der Kosten, maximal jedoch mit 1.000 Euro zu unterstützen.

Um den Spielplatz als Dorferneuerungsprojekt in der Aktion „DOERN kompakt“ einreichen zu können, hatte der Gemeinderat die Zustimmung zur Grundinanspruchnahme zu erteilen und gleichzeitig den Beschluss zu fassen, dass die Ausfinanzierung des Projekts übernommen wird (einstimmig). Ein Teil der ehemaligen Arztwohnung in Reingers wurde für drei Monate an das Golfresort Haugschlag vermietet – einstimmiger Beschluss. Gleichzeitig ist der Gemeinderat übereingekommen, die Wohnung bis Jahresende zur Vermietung anzubieten.