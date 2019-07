Rauschendes Fest um Oktoberfest-Chef .

„220 Jahre“ wurden am 20. Juli in der Hanfhalle in Reingers gefeiert: Siegfried und Traudi Riedl sowie Wilhelm und Gabi Straka feierten gemeinsam mit Familie, vielen Freunden und Gästen eine tolle Partynacht anlässlich ihrer 60. bzw. 50. Geburtstage.