Am 26. Oktober um 11.00 Uhr geht es los, das 12. Internationale, grenzüberschreitende Cart Rennen des BSSC Austria beim Campingplatz in Reingers. Bis einschließlich Sonntag, den 28. Oktober zieht das Mensch-Hunde-Gespann die Zuschauer in ihren Bann.

Marianne Hanko, Gemeinde Reingers

Das Rennen ist das größte Schlittenhunde-Wagenrennen in Österreich und bestimmt ein unvergessliches Erlebnis für alle Besucher. Die Siegerehrung findet am Sonntag um 16.00 Uhr am Dorfplatz in Reingers statt. Besucherhunde sind ausschließlich an der Leine zu führen.