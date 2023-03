Spontane Hilfe für Buben brachte Menschen zusammen

Eine Gemeinde wird aktiv, um eine Familie in widrigen Umständen zu unterstützen und das Bedürfnis eines kleinen Jungen nach sozialen Kontakten zu erfüllen: 3.120 Euro erbrachte eine Benefizaktion in der Gemeinde Reingers.

Familie Smits wohnt schon lange in Reingers, hat aber keine Angehörigen in der näheren Umgebung. René Smits arbeitet als Lkw-Fahrer. Seine Frau Susanne ist in ihrer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt, weshalb sie ihren Alltag im Dachgeschoß des Einfamilienhauses verbringt. Und dann gibt es noch Sohn Jonathan. Susanne kann sich wegen ihrer Krankheit nicht in dem Maß um den Achtjährigen kümmern, wie er es bräuchte.

Schon im Sommer fiel Jonathan den Damen im Freizeitzentrum auf, er half eifrig mit. „Schon bald hatte er auch eine eigene Schürze, er gefiel allen sehr“, sagt Bürgermeister Andreas Kozar. Es wurde aber als Anzeichen dafür erkannt, dass der Bub Anschluss suchte. Vonseiten der Gemeinde wurde Kontakt mit der Familie aufgenommen, auch Community Nurse Lisa Longin war vor Ort. „Wir haben gefragt, ob sie Hilfe annehmen wollen. Gott sei Dank haben sie zugesagt und sich nicht in falscher Scham eingekerkert“, so Kozar.

So startete die Gemeinde in der Vorweihnachtszeit eine Benefizaktion, holte Feuerwehren und Vereine ins Boot. Für Jonathan sollten an Schultagen zwei Stunden Aufenthalt in der Tagesbetreuung ermöglicht werden: mit einer warmen Mahlzeit, Spielen mit Gleichaltrigen, bei Anita und Vanessa von der NÖ Kinderbetreuung.

Dorferneuerung Illmanns und Reingers, Dorfgemeinschaft Grametten, Singgemeinschaft, Sportverein, Pfarre, Firma Hanko, ÖVP Reingers, Österreichische Fischereigesellschaft, Motorsportverein Bäck, die Feuerwehren Illmanns und Gemeinde Reingers sowie ein anonymer Spender waren spontan bereit zu helfen. Ein Spendenscheck in Höhe von 3.120 Euro wurde vorige Woche von Vertretern der an der Aktion beteiligten Organisationen an Familie Smits übergeben. Bürgermeister Kozar ist stolz auf das gemeinsame Aktivwerden, das sei „Beleg für die Herzenswärme der Menschen“.

