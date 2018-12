In der nicht einmal 60-köpfigen Reingerser Katastralgemeinde Grametten gehen derzeit die Wogen hoch. Grund ist – nicht zum ersten Mal – die mögliche Umwidmung des ehemaligen Zollhauses vom derzeitigen Status „Bauland Sondergebiet Zoll“ zum Wohnhaus. In verschiedenen Immobilien-Datenbanken werden bereits Mietwohnungen angeboten.

Der direkte Nachbar, Gerhard Mader, wehrt sich dagegen und hat seine Bedenken bei Landeshauptfrau Mikl-Leitner und Bezirkshauptmann Stefan Grusch vorgebracht. Er argumentiert gegenüber der NÖN, dass erst kürzlich gegen eine Umwidmung gestimmt worden sei: „Als es vor zwei Jahren ums örtliche Raumordnungskonzept ging, haben bei einer Bürgerbefragung über 200 Gemeindebürger ihren Wunsch geäußert, dass in dem Haus niemand wohnen soll.“ Jetzt befürchtet er, dass der Wunsch ohne weitere Befragung der Einwohner nicht mehr berücksichtigt werde und sieht die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Wegen schon 1995/96 unrealisiert gebliebener Pläne zur Umwidmung hatten sich im Jahr 2014 kolportierte Pläne zur Unterbringung von bis zu 36 Asylwerbern in Luft aufgelöst.

"Eine solche Abmachung hat keine Rechtsverbindlichkeit"

„Die jetzige Besitzerin hat die Absicht, hier Wohnungen zu errichten und eine davon selbst zu bewohnen“, sagt VP-Bürgermeister Andreas Kozar auf NÖN-Nachfrage zur aktuellen Debatte: „Sie hat der Gemeinde Mitspracherecht bei der Auswahl der Mieter angeboten.“ Er betont, dass damals die Befragung unter ganz anderen Voraussetzungen stattgefunden habe und das Thema „Asylheim“ schon lange vom Tisch sei.

Dennoch gibt es Widerstand gegen eine Umwidmung in ein Wohngebäude, Mader hat sich bei mehreren Stellen erkundigt. „Eine solche Abmachung hat keine Rechtsverbindlichkeit“, fürchtet er: „Wird diese Immobilie umgewidmet, geben wir das Zepter aus der Hand und haben keinen Einfluss mehr, was mit dem Haus in Zukunft passiert.“

Einigung nach Diskussion mit der Bevölkerung

Bürgermeister Kozar sagt, er wisse über die Ängste einiger Bewohner. Deshalb habe er auch zu einer Informationsveranstaltung am Freitag (30. November) ins Jugendzentrum eingeladen. Dabei einigte sich die fast vollzählig anwesende Dorfgemeinschaft im Beisein mehrerer Gemeinde-Mandatare und auch der Hauseigentümerin nach intensiver Diskussion auf die weitere Vorgehensweise: Zusätzlich zum vertraglich zugesicherten Mitspracherecht der Gemeinde bei der Auswahl der Mieter soll ein Notariatsakt aufgesetzt werden, in dem die Besitzerin der Gemeinde ein Vorkaufsrecht zusichert.

