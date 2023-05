„Was wurde aus...“: ...dem Feuerwehr-Kommandanten?

Geboren und aufgewachsen in Reinberg-Heidenreichstein, entdeckte Reinhard Riedl bald seine größten Leidenschaften: die Liebe zur Feuerwehr und die Freude an Fahrzeugen aller Art. Kein Wunder, dass er nach der Schule die Lehre eines Kfz-Mechanikers absolvierte, dann bald ins „Fahrgeschäft“ einstieg. Waren es vorerst Busse, die der junge Chauffeur durch Europa lenkte, so stieg er später auf Lastkraftwagen um, steuerte diese als Fernfahrer und Nahversorger bis zur Pensionierung. War er im Rahmen seines Berufes sehr viel unterwegs, so widmete Riedl einen großen Teil seiner Freizeit der Feuerwehr Eggern. 1978 trat er ein, von 2011 bis 2018 war er Kommandant und in der Folge auch Unterabschnittskommandant. Nach dem altersbedingten Rückzug wurde er Ehrenkommandant – und hilft bei Not am Mann heute noch aus.

Ansonsten ist Reinhard Riedl gerne als Waldarbeiter tätig sowie mit seinem Motorrad unterwegs. „Die größte Priorität haben aber meine Frau Anna, meine Kinder und Schwiegerkinder sowie die Enkerl und Urenkerl, die alles andere vergessen lassen.“

