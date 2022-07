Was wurde aus dem Hoheneicher Fleischermeister?

Werbung

Reinhard Stark ist geborener Hoheneicher, 1977 übernahm er als 28-Jähriger mit seiner Frau Gerda Fleischerei und Viehhandel vom Vater. Neben seinem erfolgreichen Geschäft engagierte er sich 30 Jahre, bis 2010, in der Gemeindepolitik, davon elf Jahre als Vizebürgermeister. Ebenso lang war er im Wirtschaftskammer-Gremium für Agrarhandel tätig, außerdem zehn Jahre geschäftsführender Gesellschafter des Schlachthofs Waldviertler Oberland. Offiziell in Pension ist Stark seit 2012 und widmet sich mehr der Familie, jedoch: „Man hat ja noch Nebenbeschäftigungen.“

So war er bis 2021 im Vorstand der Österreichischen Fleischkontrolle aktiv, wo er beim Aufbau der Rückverfolgbarkeit von Frischfleisch dabei und auf Schlachthöfen in ganz Österreich unterwegs war. Schon in der Jugend bei der Feuerwehr aktiv, wurde er 2021 für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt. Als Präsident beim SV Haie Hoheneich schaut er gern bei Matches zu. Seit fünf Jahren organisiert er als Vorstandsmitglied des Seniorenbundes Hoheneich-Nondorf mit viel Freude Reisen. „In der Pension sitzen und in die Luft schauen, das ist nicht unbedingt meins“, lacht Reinhard Stark.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.