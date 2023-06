Zu Besuch am Großingerhof: Wo Waldviertler Blondvieh noch zuhause ist

Wäre Quantität mit möglichst günstiger Produktion der Maßstab, würde es vieles am „Großingerhof“ nicht geben. Nicht die Shropshire Schafe, die die Christbaum-Kultur von Gras befreit. Nicht den Zugang zur biologischen Bewirtschaftung von Karpfenteichen und Bienenstöcken. Und ganz sicher nicht den Bestand von rund 50 Tieren der Rinderrasse Waldviertler Blondvieh.

Der Großingerhof der Familie Fegerl in Reinpolz ist einer von sechs Arche-Höfen in ganz Niederösterreich. Im Waldviertel ist er überhaupt der Einzige. Sandra und Gabriel Fegerl und dessen Eltern bewirtschaften den Hof nach einer Philosophie, die sehr viel weiter reicht als der Bio-Gedanke. Als Arche-Hof haben sie sich dem Erhalt und der Präsentation seltener Nutztierrassen verschrieben – in ihrem Fall sind das aktuell das Waldviertler Blondvieh und der Österreichische Kurzhaarpinscher.

Blondvieh-Restbestände wurden rückgezüchtet

Genau genommen ist das Waldviertler Blondvieh eine selten gewordene Nutztierrasse. Wenn Gabriel Fegerl über seine derzeit rund 50 Tiere der alten Landrasse spricht, dann mit voller Begeisterung. „Alles in allem sind sie einfach weniger intensiv.“ Schmaler Körperbau, langsames Wachstum, weniger Milch: Für die Landwirtschaft entsprachen diese Eigenschaften vor Jahrzehnten nicht dem Wunsch nach hoher Menge zu günstiger Produktion. Leistungsfähigere Rassen wurden eingekreuzt, das Blondvieh verschwand genetisch beinahe zur Gänze.

Foto: privat, Dace Znotina

Aber eben nicht völlig: Unter anderem am Großingerhof war es Fegerls Vater Leo, der noch „Reste“ der alten Nutztierrasse bewahrt hatte. Rückzüchtungen und Zukäufe erweiterten den Bestand schließlich wieder, nun ist von etwa 600 Herdebuch-Kühen (Stand Ende 2022) die Rede. „Papas Devise war, auf die Qualität zu setzen. Das hat er übers Blondvieh versucht“, sagt Gabriel Fegerl. Den Tieren werden auch Eigenschaften wie Leichtkalbigkeit und besondere Umgänglichkeit nachgesagt, dazu feinfasriges und geschmackvolles Fleisch.

Neben der Erhaltungszucht ist es auch die Fleischproduktion, für die das Waldviertler Blondvieh in Reinpolz genutzt wird. Der Vertrieb erfolgt direkt vom Hof – auch dadurch bleibt genug, damit die Familie davon leben kann. 16 bis 18 Rinder werden jährlich direkt am Hof geschlachtet. Von der Aufzucht der Kälber bis zur Verpackung und Auslieferung des Fleisches passiert alles am Hof. Insgesamt habe man so mehr Flexibilität und andere Verdienstmöglichkeiten, sagt Fegerl: „Aber man muss auch die Arbeit sehen.“ Zum Beispiel hinter der selbst auferlegten Regel, im Sommer mit Gras und im Winter mit Heu zu füttern. „Keine Silage.“

Den Landwirten als Unternehmer sehen

Gabriel Fegerl ist Vollerwerbslandwirt, fast schon eine Seltenheit. Er stehe voll hinter dem Beruf, sehe in der Spezialisierung die Möglichkeit zum Fortbestand bei allen Herausforderungen für die Branche. Und er hat es verstanden, sich selbst als Unternehmer zu sehen. 2009 hat er den elterlichen Hof übernommen, geplant war das nicht unbedingt. Er hat eine Ausbildung am Francisco Josephinum in Wieselburg absolviert, später ein Studium an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik angehängt. „Eigentlich wollte ich Lehrer am Edelhof werden“, blickt er zurück.

Nur: Damals war keine Stelle frei, Jobs weiter weg kamen nicht infrage. Also blieb Fegerl in der Nähe, brachte sich am Großingerhof ein – und übernahm die Philosophie gegen das „Höher, Schneller, Weiter“. Unterstützung bekommt er von Gattin Sandra, die die Vision zum Ausbau der Landwirtschaft um weitere alte Nutztierrassen – wie Hühner, Pferde, Ziegen, Kaninchen – teilt. Auch die Eltern helfen fleißig mit, betreuen die Bienenstöcke nach biologischen Standards und rund einen Hektar Teichfläche unter dem Gesichtspunkt, dort ein gesundes Ökosystem zu erhalten. Das Futter für Karpfen und Rind kommt von eigenen Wiesen und Äckern. „Damit der Kreislauf insgesamt wieder geschlossen ist“, sagt Fegerl. Was sonst? Die Schafe, die das Gras zwischen den Christbäumen fressen, sind keine seltene alte Rasse: „Aber gäbe es eine passende, die die Bäume nicht anfrisst, hätten wir wahrscheinlich diese.“

Aufklärungsarbeit leisten, Konsumenten einbeziehen

Die Umstellung auf Bio-Landwirtschaft passierte am Hof Anfang der 1990er, 2019 wurde die Aufnahme als Arche-Hof beantragt. Für die Zukunft sehen Sandra und Gabriel Fegerl noch Potenzial, wollen in einem aktuell laufenden Umbau einen Hofladen einrichten. Später sollen Führungen und Seminare angeboten werden – Zukunftsmusik. Urlaub am Bauernhof wäre genauso denkbar. „Aufklärungsarbeit darüber, was Bauern leisten, ist wichtig. Konsumenten sollen miteinbezogen werden, die Wertigkeit von Lebensmitteln anders sehen“, sagt er.

Die Wissensvermittlung sei ihm eine Herzensangelegenheit. Und in alle Richtungen rund um die Landwirtschaft offen zu sein – der nächsten Generation weiterzugeben, was von der vorigen übernommen wurde: „Papa hat seine Ziele mit Beständigkeit verfolgt, wo andere vielleicht aufgegeben hätten. Der Grundstein ist gelegt.“ Wären Quantität und eine günstige Produktion der Maßstab, wer weiß, ob es den Großingerhof selbst noch geben würde.