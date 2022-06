Privatpersonen und Restaurator halfen: Wegkreuze sind renoviert

Werbung

Zwei alte Wegkreuze wurden in Reinprechts renoviert, vom Weitraer Stadtpfarrer Pater Markus gesegnet und nun an ihren ursprünglichen Standorten wieder aufgestellt. Die Gemeinde unterstützte finanziell.

Dabei handelt es sich um das „Urlaubskreuz“, das sich rund 100 Meter nach dem Ortsende von Reinprechts in Richtung Weitra befindet. „Hier wurde immer, wenn Verstorbene aus unserem Ort zum Friedhof nach Weitra gebracht worden sind, eine kurze Andacht gehalten. Die Verstorbenen wurden damit in den ‚ewigen Urlaub‘ verabschiedet“, erklärt Gemeinderat und Ortsvorsteher Dietmar Millner, der sich um die Renovierung dieses Kreuzes gekümmert hat.

Die Familie des ehemaligen Weitraer Vizebürgermeisters Otto Semper übernahm die Arbeiten beim zweiten Kreuz, das am Ortsende Richtung Böhmberg aufgestellt ist. Bei beiden Kreuzen wurde der Steinsockel in Eigenregie gereinigt und renoviert. Die Vergoldung der Christusfiguren übernahm ein Restaurator, dazu gab es eine finanzielle Unterstützung von der Stadtgemeine Weitra. Bei einer Messe in der Kapelle in Reinprechts erfolgte nun die Segnung der beiden „neuen“ Wegkreuze.

